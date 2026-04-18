Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de abril de 2026


Académico U. de Chile alerta: "Reto del paracetamol" en redes sociales puede ser mortal

El profesor Mario Rivera Meza advierte que la sobredosis de este fármaco de venta libre puede provocar falla hepática y daño renal. Autoridades llaman a supervisar el uso de medicamentos en niños y adolescentes ante peligrosos desafíos virales.

El profesor Mario Rivera Meza advierte que la sobredosis de este fármaco de venta libre puede provocar falla hepática y daño renal. Autoridades llaman a supervisar el uso de medicamentos en niños y adolescentes ante peligrosos desafíos virales.

Salud

Un peligroso desafío viral ha encendido las alarmas en las comunidades escolares y autoridades de salud. Se trata del «reto del paracetamol», una tendencia en plataformas digitales que incentiva a niños y adolescentes a consumir este fármaco de manera indiscriminada.

El profesor Mario Rivera Meza, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, advierte que la aparente inocuidad del medicamento genera una falsa percepción de seguridad. “La sobredosis de paracetamol está asociada a falla hepática, falla renal e hipoglicemia”, señaló el especialista.

Riesgos de la sobredosis y límites de consumo

El paracetamol actúa disminuyendo la generación de prostaglandinas, regulando el dolor y la temperatura. Sin embargo, su exceso es altamente tóxico. Según Rivera, se considera consumo excesivo más de 2.000 mg diarios en niños y más de 4.000 mg en adultos.

En casos graves, las complicaciones mencionadas pueden llevar a la muerte. El académico enfatizó que este riesgo aumenta debido a la amplia disponibilidad del fármaco. “Existen muchos medicamentos que contienen paracetamol, como jarabes antigripales, lo que favorece una sobredosis accidental si no se tiene la información debida”, explicó.

Alerta preventiva del Ministerio de Salud

Ante la circulación de estos peligrosos contenidos, el Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta preventiva con el fin de orientar a padres, madres y cuidadores sobre los riesgos latentes. Si bien la autoridad sanitaria confirmó que no se han reportado casos directos vinculados a este reto específico en lo que va de 2026, enfatizó la necesidad de anticiparse a estas conductas de riesgo antes de que afecten a la población local.

Dentro de las recomendaciones principales, el Ejecutivo hizo un llamado a reforzar la supervisión constante, manteniendo todo tipo de fármacos fuera del alcance de menores de 6 años. Asimismo, se instó a entregar información clara a los adolescentes sobre los efectos potenciadores que tiene el alcohol en la toxicidad hepática, lo que agrava cualquier cuadro de sobredosis.

Finalmente, el Minsal recordó que existen contraindicaciones críticas para el uso de este medicamento, advirtiendo que las personas con insuficiencia hepática grave tienen estrictamente prohibido su consumo, debido al daño irreversible que podría generar en su organismo.

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