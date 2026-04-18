Confirman condenas contra generales por quema de archivos de la CNI

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este viernes las condenas contra tres ex miembros del Ejército por la incineración de archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los hechos se perpetraron entre los años 2000 y 2001 al interior de la Escuela de Inteligencia en Nos, en plena vigencia de la Mesa de Diálogo que buscaba establecer el paradero de detenidos desaparecidos.

El tribunal condenó al ex general de brigada Eduardo Jara Hallad y a la teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas a 3 años y un día de reclusión, como autores del delito de infidelidad de custodia de documentos.

Por su parte, el ex general de división Carlos Chacón Guerrero fue sentenciado a 200 días de reclusión en calidad de encubridor del mismo ilícito.

Reacción de los querellantes

La documentación destruida contenía información estratégica del periodo 1980-1982, clave para esclarecer crímenes de lesa humanidad y el seguimiento al ex presidente Eduardo Frei Montalva.

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia valoró la confirmación de la autoría, pero cuestionó la cuantía de las penas. «Consideramos que hay un error jurídico en relación a la desestimación de la reiteración de delitos», sostuvo.

Ugás advirtió que la quema de estos archivos genera un daño irreparable al impedir que la justicia cuente con antecedentes relevantes. «Eso se expresa en la imposibilidad de que la justicia establezca la verdad», añadió.

Debido a lo anterior, la parte querellante anunció que recurrirá de casación ante la Corte Suprema. «Discutiremos estos planteamientos ante nuestro Máximo Tribunal», concluyó Ugás.

La investigación determinó que la incineración se realizó sin levantar actas legales, a pesar de que el procedimiento fue informado a la jefatura del Estado Mayor General del Ejército de la época.