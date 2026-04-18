Covi Quintana aterriza en Sala Master para presentar su nuevo sonido dominicano

La escena musical santiaguina recibirá este 24 de abril a Covi Quintana, considerada hoy la cantautora más relevante de República Dominicana. La artista llega a nuestro país en un momento clave de su carrera, tras consolidarse como una de las voces más influyentes del Caribe.

El escenario elegido para este reencuentro con el público chileno es Sala Master de la Radio Universidad de Chile. En este espacio íntimo, Quintana presentará los avances de su nuevo álbum, titulado «Oye Eta Vaina», un trabajo que ella misma describe como 101% dominicano.

Identidad y raíces en Sala Master

La propuesta que Covi Quintana trae a Sala Master destaca por abrazar los ritmos ancestrales de su tierra. El nuevo material es un homenaje a su cultura, donde el merengue y la bachata se entrelazan con sonidos afro y antillanos, sin perder el sello del pop moderno que la caracteriza.

Quintana no solo destaca como intérprete, sino también como guitarrista autodidacta y productora de sus propios temas. Éxitos como «Café de las Ocho» y «Contigo Porfa» ya la han posicionado en los Top Virales de Spotify en diversos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina y Colombia.

Un hito para la música dominicana

La trayectoria de la artista cuenta con hitos históricos para su país. Fue la primera dominicana en aparecer en las pantallas de Times Square en Nueva York como representante de la campaña «Equal» de Spotify.

Además, en 2021 marcó un precedente al ser la primera mujer de su nacionalidad nominada al Latin Grammy en la categoría de «Mejor Álbum Cantautor». Actualmente, Quintana continúa bajo el foco de la academia con una nominación a «Mejor Canción Pop», reafirmando la vigencia de su propuesta artística antes de su esperado show en Santiago de Chile.

Las entradas ya están disponible para comprar a través del sistema Portal Tickets.