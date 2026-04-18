CUT y Gobierno inician negociaciones por sueldo mínimo con foco en el costo de la vida

Este viernes arrancó formalmente el proceso de negociación para el reajuste del ingreso mínimo mensual en Chile. La directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por su presidente José Manuel Díaz, sostuvo una primera reunión con los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Trabajo, Tomás Rau, para establecer los lineamientos de una discusión que se anticipa compleja debido al escenario inflacionario actual. El salario mínimo vigente es de $539.000, una cifra que el gremio busca elevar para enfrentar el encarecimiento de los bienes y servicios básicos en este 2026.

El eje central de la demanda sindical apunta a compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por el alza sostenida en los combustibles. Díaz fue enfático al señalar que la crisis del crudo afecta directamente la capacidad de compra de las familias trabajadoras, calificándola como un pilar fundamental de la negociación. En esa línea, el dirigente emplazó al Gobierno de José Antonio Kast a «devolver a los trabajadores» lo que habrían perdido debido a las decisiones políticas previas respecto al funcionamiento del Mepco.

Más allá de un incremento puntual, la CUT busca transitar hacia una «política salarial» más amplia. El objetivo declarado por la organización es que ningún trabajador con jornada completa en Chile se sitúe bajo la línea de la pobreza. Si bien aún no se han revelado cifras exactas, se espera que la propuesta gremial esté fuertemente vinculada a la variación del IPC y al impacto específico del transporte y la energía en la canasta básica.

Cronograma de las conversaciones

Pese a la firmeza de sus demandas, Díaz valoró positivamente la disposición mostrada por los ministros Quiroz y Rau para discutir todos los temas puestos sobre la mesa. El éxito de estas conversaciones será clave para la estabilidad social de los próximos meses, en un contexto donde las expectativas económicas de la ciudadanía se mantienen en terreno negativo según los últimos sondeos de opinión.