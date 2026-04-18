“Desafío Gran Santiago” invita a participar este domingo en cicletada familiar

En el marco de la entrega de kits para el “Desafío Gran Santiago” y la cicletada familiar, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto a Andrés Trautmann, gerente general y country head de Banco Santander, al alcalde de Recoleta, Fares Jadue, y el destacado ciclista nacional, Martín Vidaurre, dieron a conocer los recorridos oficiales y los cortes de calles del masivo evento deportivo que se realizará este domingo 19 de abril.

La actividad, organizada por el Gobierno de Santiago a través de su Corporación Regional de Desarrollo junto a Banco Santander, busca promover la vida sana, el uso de la bicicleta y la recuperación de los espacios públicos, convocando a personas de todas las edades. El evento considera una inversión conjunta entre la Corporación Regional y Santander, con lo que se reafirma el compromiso público – privado, con iniciativas que impulsan la actividad física y la convivencia urbana.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, enfatizó que recuperar la ciudad para las personas es también darle vida, y qué mejor que hacerlo con deporte. “Este domingo Santiago se viste de bicicleta con 12 mil personas, en una jornada gratuita que promueve la vida sana y la movilidad sustentable. Queremos que este Desafío Gran Santiago se transforme en una tradición para la ciudad”.

“En Santander, nuestro propósito es ayudar a las personas a progresar, y creemos que iniciativas como el Desafío Gran Santiago y la cicletada familiar reflejan de manera muy concreta ese compromiso. Y es que este tipo de espacios promueven valores que compartimos como Banco, como el esfuerzo y la disciplina, al mismo tiempo que fomentan el bienestar y el encuentro de la comunidad», destacó Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.

El destacado ciclista nacional, Martín Vidaurre, se mostró emocionado por la actividad. “Estoy muy feliz de ser parte de este evento. No todos los días una ciudad como Santiago se cierra para la gente y la bicicleta, y eso lo transforma en una verdadera fiesta. Agradezco al Gobierno de Santiago y a Banco Santander por impulsar esta iniciativa, porque además de fomentar el deporte, puede inspirar a nuevos talentos. Tenemos una ciudad única, con la montaña al lado, y hay que aprovecharla. Ojalá este desafío crezca y se mantenga en el tiempo”.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, valoró la iniciativa e invitó a la comunidad a sumarse. “Este domingo la ciudad se transforma y se abre a las personas. Invitamos a vecinos y vecinas a ser parte de esta gran fiesta del deporte, que promueve la vida sana y una movilidad más sustentable, dejando por un día el auto y recuperando nuestras calles”.

Se espera la participación de más de 12.000 asistentes, quienes podrán inscribirse de manera gratuita en dos modalidades:

-Desafío Gran Santiago (85K): dirigido a ciclistas de nivel más avanzado, con largada a las 09:00 horas desde el Palacio de La Moneda y recorrido por seis comunas hasta llegar a Farellones. Contará con la participación del destacado deportista nacional, Martín Vidaurre Kossmann.

-Cicletada Familiar (10K): instancia recreativa que comenzará 15 minutos después del desafío, con un recorrido entre las comunas de Santiago y Providencia, abierta a todo público desde los 8 años.

Cortes de calles y desvíos

Con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes, se implementarán cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de la ciudad durante la jornada del evento.

La información detallada de recorridos, calles intervenidas y alternativas de desplazamiento estará disponible en los sitios web del Gobierno de Santiago, la Corporación Regional de Desarrollo y Banco Santander.