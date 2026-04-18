FECHIDA por Panamericano Natación Artística Santiago 2026: “Tenemos resultados históricos”

“El progreso de los deportes acuáticos en Chile es el resultado del trabajo colaborativo y del compromiso compartido”. Este es el mensaje desde la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (FECHIDA) al cierre del Panamericano de Natación Artística Santiago 2026.

El sábado pasado, el importante evento internacional finalizó las jornadas de competencia que contaron con más de 330 atletas de 21 países.

“Marcará un antes y un después”. Ésa era la expectativa local ante la realización de este panamericano en nuestro país. Y los resultados superaron las expectativas: los logros deportivos, el apoyo del público y una logística de “excelencia”. Lo anterior, resume el balance de la presidenta de FECHIDA , Claudia Molkembuhr.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la dirigenta afirma que para el deportista al “estar en casa, compitiendo con su gente y con su piscina te da todo para el éxito”.

Claudia Molkembuhr describe los detalles de la organización del panamericano, los desafíos de su gestión y las próximas competencias. “Esperemos que este 2027 podamos traer una Copa del Mundo y el 2028 otro Panamericano, pero con la disciplina de Natación” afirma.

-Al cierre del Panamericano de Natación Artística que se desarrolló en nuestro país. ¿Cuál es el balance?

Hay un concepto que es excelencia. Y la verdad es que tengo una gran satisfacción por el trabajo que realizó el equipo, en primer lugar, de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos. Esta es una producción propia, cada entrenador y cada coordinador de las diferentes disciplinas están haciendo lo suyo y en una planificación que hicimos con mucha anticipación. La decisión de tomar este Panamericano no fue simple porque es un evento a nivel mundial que cumple un estándar.

No sé si en Sudamérica se ve ese estándar, pero los deportistas y los equipos están felices. Desde la llegada al aeropuerto, la estancia en el hotel, la alimentación, el traslado, entre otros servicios. Toda la logística del campeonato en general es gracias a la colaboración de muchas personas que están dirigidas por la Federación y con el trabajo importante de PanAm Aquatics que trabaja con un estándar al cual nosotros hemos establecido que es nuestro desde…

También el compromiso de los jueces internacionales, de toda la parte de la producción del evento y todo el equipo de comunicaciones. Además, se suma Panam Sports para que salga la señal que produce la propia Federación. La palabra que más uso es excelencia porque en eso nos hemos enfocado.

-Destacaron las rutinas de Soledad y Trinidad García (hermanas), Theodora Garrido, Nicolás Campos, entre otros. La selección nacional consiguió varias medallas en la competencia, de plata y de oro. ¿Cómo evalúa la participación de los y las deportistas chilenas?

Cuando las federaciones se enfocan en sus deportistas, los deportistas hacen lo suyo. Acá detrás de todos los deportistas que tiene la selección de natación artística, hay familias comprometidas y, hoy día, hay una federación que está a la altura. Una dirigencia que, efectivamente, es lo que necesita el deporte chileno. Hay un equipo comprometido, hay un trabajo con transparencia, hay fondos del Estado invertidos en el deporte, con muchos sistemas de gestión que hemos introducido y esto es el resultado.

Hemos concretado otras acciones porque no solo se trabaja en el agua, por ejemplo, clases de danza, de yoga, y otras actividades. Este año incorporamos un preparador físico especialmente para todas las disciplinas deportivas. La verdad, todos los recursos están siendo invertidos en nuestro protagonista que es el atleta.

-El Centro Acuático Kristel Köbrich es uno de los legados de Santiago 2023. Es un espacio de entrenamiento para los equipos, pero también para recibir competencias locales e internacionales. En el último caso, lo que se vivió con este panamericano en Chile. ¿Cuán importante es contar con esta infraestructura?

Nosotros estamos utilizando el legado y estamos orgullosos del legado. Si bien es cierto, esto es todo del Parque Estadio Nacional…nosotros somos los principales usuarios. Y por eso nos interesa que se mantenga por años, que nuestros deportistas lo disfruten y estén a muy alto nivel. Tenemos un staff que es propio de la federación y tenemos un trabajo colaborativo con la administración del Estadio.

La verdad, es que somos todos una gran familia en torno a estas tres piscinas maravillosas. El Parque Estadio nos da la posibilidad de que todos nuestros clubes, que tienen deportistas preseleccionados chilenos, hagan uso de esta infraestructura de manera ordenada y con un reglamento. Incluso, destacamos que nuestros entrenadores están todos federados y entregan sus certificados de inhabilidades-antecedentes porque queremos un deporte seguro y respetuoso. Y ellos se han enfocado que todo este entorno sea así…

Nos sirve porque todos trabajamos con un mismo objetivo y ha dado resultados. Hoy día, 97 deportistas chilenas están participando de un panamericano. Si hubiese sido en otro lugar, habría ido la selección chilena y algunos que podían tener la opción de ir …pero no 97 personas. Tenemos resultados históricos, nunca vistos y eso responde a un trabajo serio y responsable.

Con tanto cariño y con una selección feliz, con niñas felices haciendo esto. Estamos hablando de entrenamientos de 8 a 10 horas diarias, pero hay mucha gente que está haciendo que esto sea posible.

-Sobre el Panamericano, ¿Cuáles fueron las impresiones de las autoridades? ¿Cómo observa el apoyo del público a este evento?

Estar en casa, compitiendo con su gente y con su piscina te da todo para el éxito. Entonces, cada persona que nos acompañó en la gradería fue el entusiasmo para que nuestros deportistas logren el oro en Chile. Estamos muy contentos porque son pequeños…grandes detalles.

Las entradas liberadas en este espacio y el streaming gratis. Todo lo que hace la federación es estar enfocada en masificar estas disciplinas. En este caso, la natación artística, y las cinco disciplinas que nosotros manejamos.

La impresión de las autoridades, del comité olímpico internacional, del mismo PanAm Aquatics y de todos los entrenadores, es una satisfacción enorme. No esperaban este nivel de trabajo, lo hicimos acá en casa con la Federación Chilena de Deportes Acuáticos.

-Sobre la Federación, ¿Cómo calificaría su gestión en estos años? ¿Cuáles son los próximos desafíos?

Mi gestión no ha sido fácil. Fue bastante dura, yo estuve un año y seis meses después de la censura del directorio anterior. Fue complejo encontrar una federación que, la verdad, había que ponerle candado y cerrarla. Mi desafío era mayor: darle el lugar que se merecen a los deportistas y los entrenadores. Y que los dirigentes se apliquen en la tarea dirigencial. Es ingrata, es 100 por ciento voluntaria y es difícil lidiar con esas condiciones para los dirigentes.

Me lo propuse, fue un acuerdo familiar y me acompañan en este desafío…se los agradezco. En lo laboral, no es fácil que un empleador te permita esto. Lamentablemente, el empleador que estaba cuando asumí no lo permitió y se concretaron desvinculaciones. Es triste porque sabemos que los desafíos son mayores y se supone, de alguna forma, que la Ley del Deporte nos respalda. No obstante, el privado es privado…

Hoy día estoy trabajando en una corporación, que es Cordenap, a la que agradezco muchísimo que me respalde en estos trabajos a distancia que debo hacer en algunas ocasiones. Pero tienen claro que estoy en un objetivo por Chile.

Fue difícil, pero en 2023, inicié con un nuevo directorio. Con gente muy comprometida y que ha ido aprendiendo por lo que, hoy día, tienen claridad frente a lo que hemos planificado y para donde vamos. Nuestro periodo termina en mayo de 2027 y estamos viendo proyectar bajo una línea de trabajo. Siempre hablamos que tenían que ser dos periodos para cubrir a cabalidad lo que está programado.

Hoy día, ya estamos a este nivel panamericano. Esperemos que este 2027 podamos traer una Copa del Mundo y el 2028 otro Panamericano, pero con la disciplina de Natación. El próximo mes tenemos un campeonato Sudamericano de promesas olímpicas de la que estamos muy contentos porque es una iniciativa nueva.

Y a fin de año, una Copa Pacífico en natación artística y natación clásica. Hay muchos desafíos y una proyección de pensar en una residencia deportiva para quienes vienen de regiones. Y, ¿por qué no pensar en un Centro de Alto Rendimiento en altura? La verdad, tenemos las condiciones en Chile por lo que solamente necesitamos la voluntad y el apoyo económico de la gente que realmente quiere invertir en el deporte.