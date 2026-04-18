GAM lamenta cancelación de la Gran Sala: "Somos una institución sólida y estable"

La Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) reaccionó con pesar ante la confirmación de la cancelación anticipada de las obras de construcción de su esperada Gran Sala. A través de una declaración pública, el directorio y el equipo ejecutivo manifestaron su decepción frente a la medida del Ejecutivo: “Lamentamos la decisión, entendiendo que es un proyecto relevante para el sector cultural y la ciudadanía, al que dedicamos mucho esfuerzo y trabajo”, señalaron desde la institución.

Pese al balde de agua fría que significa la paralización de la Etapa 2, la corporación quiso enviar un mensaje de tranquilidad respecto a su funcionamiento actual. “Hoy somos una institución sólida y estable que ha logrado llevar adelante con impacto su vocación pública durante casi 16 años”, enfatizaron, asegurando que el recinto goza de buena salud financiera, con cifras históricas de visitas y un alza sostenida en la ocupación de sus salas existentes en este 2026.

Críticas desde la Gobernación Metropolitana

La noticia no solo impactó al mundo cultural, sino que también generó una dura reacción del gobernador metropolitano, Claudio Orrego. En entrevista con Radio 13C, la autoridad regional cuestionó que la decisión del Ministerio de las Culturas responda únicamente a razones presupuestarias o, peor aún, a un sesgo político por ser un proyecto heredado. “No quiero pensar que lo que viene del gobierno anterior se va a dejar a medias porque estamos en un gobierno de emergencia”, lanzó Orrego.

Para el gobernador, el GAM es uno de los centros culturales más importantes de Santiago y su abandono sería un error histórico. En esa línea, Orrego sugirió buscar alternativas para no sepultar el proyecto de la Gran Sala: “Quizás uno podría hacer un esfuerzo de pedir un préstamo internacional que alivie la situación de la caja fiscal”, propuso como vía para rescatar la infraestructura cultural que hoy queda en la incertidumbre.

Por su parte, el directorio del GAM cerró su declaración asegurando que no bajarán los brazos ante la falta de recursos fiscales directos. “Buscaremos nuevas fórmulas y articulaciones que permitan hacer de la Gran Sala una realidad”, afirmaron, reafirmando su compromiso de seguir siendo un espacio de acceso y participación cultural para la ciudadanía a pesar del complejo escenario presupuestario.