Ley Miscelánea sin límites a la gratuidad: RN llama al Gobierno a mantener este "sentido de urgencia"

La confirmación por parte del ministro de la Segpres, José García Ruminot, de que el Gobierno finalmente no incluirá en el Plan de Reconstrucción el límite de la gratuidad generó inmediatas repercusiones en el Congreso Nacional.

El anuncio de este viernes , cierra una semana de evidentes contradicciones entre el ministerio de Hacienda y las vocerías desde las carteras de Interior y la Secretaría General de la Presidencia. En su momento, la insistencia del ministro Quiroz abrió diferencias al interior del propio oficialismo. El presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri (UDI), afirmaba el viernes en la mañana en Radio Universo «que ponerle el tope por edad es un error».

Por esta razón, el reciente mensaje del titular de la Segpres fue recibido en el sector como un necesario ordenamiento de las prioridades. El jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, destacó que sacar la discusión de la gratuidad del proyecto misceláneo permitirá concentrar los esfuerzos en la urgencia económica del país.

«Valoramos que el ministro José García haya confirmado que la discusión sobre la gratuidad se va a tener en otro proyecto. En el Plan de Reconstrucción nos vamos a centrar en aquellas medidas que tienen que ver con la reactivación económica, con las zonas damnificadas y con una agenda proactiva de apoyo a la clase media, a las pymes y a los segmentos vulnerables«, afirmó Schalper.

El parlamentario subrayó que excluir el debate educativo del proyecto era una solicitud que desde RN venían planteando hace varias semanas. En esa línea, la bancada hizo un llamado a La Moneda a mantener este enfoque de «sentido de urgencia», evitando incorporar materias que desvíen el objetivo central de la iniciativa y que puedan retrasar su aprobación en el Parlamento.

Oposición cuestiona «desorden»

Desde la vereda opositora, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) celebró la marcha atrás del Ejecutivo, pero lamentó el desempeño comunicacional y político de los ministros durante los últimos días.

«El desorden y la improvisación del gobierno son inaceptables y la gente ya no sabe qué creer, porque primero nos dijeron que restringirían la gratuidad, luego los ministros de Chile Vamos se echaron para atrás, luego Jorge Quiroz insiste, y finalmente nos dicen que no», fustigó la parlamentaria.

Para Schneider, con el derecho a la educación «no se juega», y aprovechó la instancia para exigir al Gobierno que replique este retroceso en otras áreas polémicas de su agenda, apuntando directamente a la reciente crisis por los combustibles.

«Celebro que hayan recapacitado, y espero lo hagan en otras materias en las que hemos insistido como Frente Amplio. Retomen el MEPCO, que la crisis no la paguen los bolsillos de las familias chilenas», instó la diputada. Reiteró que el Plan de Reconstrucción busca «pasar gato por liebre» utilizando el dolor de las familias damnificadas para encubrir una reforma tributaria que, a su juicio, beneficia al 1% más rico.

El diputado Juan Santana (PS) advirtió que «en el debate sobre gratuidad en educación superior, uno se da cuenta de que el Gobierno no tiene ningún tipo de diseño«.

«Los anuncios de esta administración ya no son creíbles, y así es difícil poder debatir cualquier tipo de política pública» explica el parlamentario en Emol.

El debate de fondo sigue pendiente

A pesar de que el límite de los 30 años quedó descartado de la iniciativa inmediata, el debate sobre la sostenibilidad del beneficio estudiantil está lejos de cerrarse. Así lo dejó entrever la diputada Sara Concha (PSC), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara.

Si bien la legisladora valoró que la limitación etaria quedara fuera del megaproyecto, puso sobre la mesa la inquietud original que había levantado el Ministerio de Hacienda respecto al millonario costo fiscal que actualmente demanda el sistema.

«Lo importante ahora es avanzar en un debate responsable y serio que nos permita compatibilizar tanto el acceso a la educación con una adecuada focalización de los recursos, especialmente en un contexto económico como el que enfrenta nuestro país», concluyó Concha.

De esta forma, el Ejecutivo logra apagar un incendio en el frente educacional para concentrar su capital político en la tramitación de su paquete de reactivación, aunque con el desafío de alinear a un comité político que esta semana exhibió profundas grietas públicas.