Nace "Más Museos": cinco instituciones firman histórica alianza para fortalecer el patrimonio

Cinco de las instituciones culturales más relevantes del país formalizaron este viernes la creación de la Asociación Más Museos. El acuerdo, firmado en las renovadas dependencias del Museo Violeta Parra, busca establecer una red de cooperación para el diseño y difusión de iniciativas artísticas conjuntas en este 2026.

En esta nueva alianza participan el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el Museo Violeta Parra, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH).

La directora del MNBA, Varinia Brodsky, destacó que los museos tienen un rol clave como espacios de encuentro y fomento a la curiosidad. «En esta alianza nos reúne un propósito común a través del arte y la memoria, para fortalecer la articulación para la cohesión social», señaló la autoridad.

El convenio permitirá que las instituciones compartan experiencias en conservación y préstamos de sus colecciones. Daniel Cruz, director del MAC —institución que cuenta con sus sedes en Parque Forestal y Quinta Normal— explicó que esta formalización busca que la colaboración llegue directamente a los equipos técnicos para acercar las actividades a la ciudadanía.

La asociación también contempla estrategias para la postulación a fondos concursables conjuntos. María José Lemaitre, del MSSA, y María Fernanda García, del MMDH, coincidieron en que trabajar en red permite ampliar el alcance hacia distintos públicos y generar una reflexión colectiva más profunda sobre el patrimonio nacional.

Desde el Museo de la Memoria, su directora María Fernanda García puntualizó que trabajar en conjunto abre nuevas posibilidades para una reflexión colectiva más profunda. Finalmente, Denise Elphick, del Museo Violeta Parra, recordó que la renovación de su espacio fue posible precisamente gracias al apoyo previo de las instituciones que hoy integran esta nueva red.