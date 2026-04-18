Subsecretario del Trabajo defiende Ley de 40 horas: "El eje central es el acuerdo"

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, respaldó este sábado los recientes dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo (DT) sobre la implementación de la Ley de 40 horas. La autoridad destacó que estas definiciones aportan certeza jurídica en un proceso que entra en una etapa clave.

Para el Gobierno, el eje central de la normativa es el entendimiento entre empleadores y trabajadores. «El mecanismo principal para implementar esta reducción de jornada es el acuerdo entre las partes», afirmó Rosende, resaltando que los dictámenes refuerzan este diálogo.

Sin embargo, el subsecretario precisó que también se establecen reglas claras para cuando no existe consenso, permitiendo aplicar la ley de forma correcta y concreta. El objetivo es que la normativa se ajuste a la realidad del desempeño laboral y no se limite únicamente a lo estipulado en el contrato, evitando así posibles abusos.

Rosende recalcó que el proceso se realiza con criterios de responsabilidad y gradualidad. Este nuevo escenario es fundamental de cara al próximo hito de la ley a fines de abril de este 2026, cuando la jornada laboral deberá reducirse obligatoriamente de 44 a 42 horas semanales.