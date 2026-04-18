Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de abril de 2026


Ximena Ossandón pide focalizar exención de contribuciones

La vicepresidenta de la Cámara advirtió que el beneficio para mayores de 65 años no debe ser universal. La diputada RN llamó a distinguir entre quienes viven solo de su jubilación y quienes aún perciben rentas altas.

La vicepresidenta de la Cámara advirtió que el beneficio para mayores de 65 años no debe ser universal. La diputada RN llamó a distinguir entre quienes viven solo de su jubilación y quienes aún perciben rentas altas.

Política

La diputada Ximena Ossandón (RN) marcó este sábado su postura frente a uno de los puntos clave del próximo proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico: la exención de contribuciones para mayores de 65 años. En entrevista con Radio Cooperativa, la parlamentaria planteó que la medida debe ser focalizada para no desfinanciar a los municipios.

«Hay que separar las realidades», enfatizó Ossandón, explicando que si bien existe un grupo importante de adultos mayores que ya no tienen renta y sufren por el alto avalúo de sus casas, existen otros que sí pueden pagar. «Me parece que corresponde que personas que tienen renta, que no serán muchas pero pagan altas contribuciones, ellas sí deberían pagar», sostuvo.

La legisladora alertó sobre el riesgo de retirar recursos que alimentan el Fondo Común Municipal. A su juicio, la justicia no consiste en aplicar la misma regla para todos, sino en ayudar al que realmente no puede costear el impuesto territorial.

«¿Para qué buscar más plata para el fondo municipal cuando hay un sector que sí tiene renta para pagar?», cuestionó la vicepresidenta de la Cámara. Recordó que los sectores de mayores ingresos son los grandes aportadores del sistema que permite redistribuir recursos hacia las comunas más pobres del país.

Educación y estrategia legislativa

Respecto al debate sobre la gratuidad universitaria, Ossandón valoró que el Gobierno de José Antonio Kast desistiera de imponer un límite de 30 años. Sin embargo, advirtió que la educación debe entenderse como una herramienta de movilidad social. «He escuchado que la gratuidad es muy cara, pero peor sería que existieran cesantes no ilustrados», reflexionó.

Finalmente, sobre la tramitación del megaproyecto en el Congreso, la diputada confirmó que el Ejecutivo decidió no dividir la iniciativa por ahora. La primera prueba de fuego en la Sala de la Cámara será definir a qué comisión técnica se derivará el texto para su discusión pormenorizada en este 2026.

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