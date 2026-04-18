XVIII Carnaval Dignidad Sin Fronteras: más de 40 agrupaciones danzan por las calles de Independencia

Desde hace 18 años, en la comuna de Independencia, se realiza el Carnaval Dignidad Sin Fronteras. Este año, el pasacalle artístico cultural reúne a 41 agrupaciones de danzas latinoamericanas, de Chile y 15 bandas de músicos. Los organizadores comentan que el propósito de este evento, que se realizará este sábado 18 de abril, es el reconocimiento de los derechos de la niñez que migra.

El Carnaval es impulsado por el Colectivo Sin Fronteras, una corporación que trabaja desde hace 23 años con niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad.

El pasacalle iniciará a las 16 horas desde la calle Maruri con General Prieto, a metros de la Estación Mapocho. El recorrido seguirá por Maruri, Cruz, Escanilla, Pinto y finaliza en la calle Barnechea con Lastra. Las comparsas mostrarán Caporales, Tobas, Tinkus, Tumbe, Waka Waka, Shacshas y otras danzas latinoamericanas. La invitación-destacan- es a vivir un festival de alegría, color, ritmo y sonidos que destaca el aporte de las comunidades migrantes a la sociedad chilena.

Desde el lunes 13 de abril, se desarrollaron jornadas preparatorias en torno al objetivo del Carnaval que incluyeron conversatorios sobre los desafíos para la protección de las infancias en movimiento y sobre iniciativas que buscan visibilizar los relatos y voces de la niñez que migra. También-mencionan desde el colectivo- convocaron a «talleres e intervenciones antirracistas para niñas, niños y adolescentes en distintos territorios».

Este Carnaval surgió en el año 2008 cuando las niñas, niños y adolescentes que participaban en las actividades de Colectivo Sin Fronteras señalaron que «vivían la discriminación por su color de piel, por su forma de hablar y por su cultura, es decir, por ser migrantes». Con la idea de visibilizar las culturas de sus países de origen y derribar los prejuicios, propusieron hacer un pasacalle, tipo Carnaval para los vecinos y vecinas. Los impulsores recuerdan que «esta idea creció y hoy es uno de los Carnavales más importantes que se realizan en Santiago«.

El XVIII Carnaval Dignidad Sin Fronteras es promovido por las infancias de la Corporación Colectivo Sin Fronteras y organizaciones académicas y territoriales. Es «una actividad familiar y gratuita, no se permite el consumo de alcohol, cigarros y droga y tampoco el acoso callejero».

Magally Ávila, integrante del Colectivo Sin Fronteras, relata como comenzó esta idea: «Era muy pequeño, con las niñas y los niños bailando, y actualmente es un carnaval que reúne a muchas agrupaciones y bandas».

«Son bailes de diferentes países de Latinoamérica. Poco conocidas , a veces, en Santiago. Es un carnaval único por el objetivo que lo mueve: los derechos de la niñez que migra» reflexiona. Sobre lo último, expresa su preocupación porque están «amenazados».

«Se busca restringir derechos ganados y consignados en tratados internacionales y nos tiene en alerta en el colectivo. Para nosotras y nosotros, que varias agrupaciones de danza, músicos y organizaciones respalden este carnaval es importante porque la defensa de los derechos humanos, y especialmente de la niñez, está en el centro. Por eso, son 18 años de historia de este carnaval, cada vez con más fuerza y con más compromiso de todos los participantes y lo valoramos muchísimo» concluye.