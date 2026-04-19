Abogada Catalina Fernández y la nueva Cancillería: "Está más bien enfocada en promover los negocios de Chile en el exterior"

Consultada sobre lo que ha sido la gestión de la Cancillería en el Gobierno de José Antonio Kast, la experta en derecho internacional y académica de la Universidad de Chile, Catalina Fernández, señaló que ha existido una variación en las prioridades de la repartición y un par de hitos que han significado un cambio en la tradición de la política exterior chilena.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la también ex directora de la división de Derechos Humanos de Cancillería se refirió a algunos hechos que han marcado la actual gestión, como el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y el abandono de la política exterior «feminista». También una polémica más reciente: el nombramiento de embajadores, con el cual se estaría incumpliendo el acuerdo de mantener una proporción de 80-20 entre embajadores de carrera y políticos.

La abogada advirtió un giro importante hacia el tema económico, que comenzó a quedar claro con el nombramiento de Francisco Pérez Mackenna: el ex gerente general de Quiñenco, holding del grupo Luksic.

“Yo creo que la elección misma del canciller, que indiscutiblemente es una persona con un currículum empresarial muy importante, da cuenta del interés de esta nueva administración de que el trabajo de la Cancillería esté más bien enfocado en las funciones de promover los negocios de Chile en el exterior, atraer inversión a Chile. Esa es una cuestión que quizás no estaba en las anteriores administraciones, aunque hay que recordar que la Cancillería tiene una subsecretaría especialmente dedicada a eso, que es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales”, apuntó.

Fernández aseguró que el énfasis en lo económico incluso queda en evidencia en las publicaciones de redes sociales de Cancillería, donde antes también tenían una presencia “la promoción de la paz, el respeto a los derechos humanos, la protección de ciertos grupos”.

“No es la prioridad, simplemente. No aparece en las intervenciones del ministro, no aparece en las redes sociales, no aparece como un tema de agenda cuando se reúnen con distintos actores, no aparece en los diálogos bilaterales. Se habla de los temas en común con Argentina y no aparecen ciertos temas que antes sí aparecían”, comentó.

La experta en derecho internacional afirmó que es legítimo que el Gobierno busque reorientar los objetivos de la Cancillería, sin embargo, también observó que hay algunos temas en que se ha ido en contra de lo que Chile ha hecho históricamente en política exterior.

En esa línea, mencionó la negativa de nuestro país a apoyar una declaración sobre derechos de la comunidad LGBTQI+ en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando se tenía la costumbre de apoyar esa agenda, e incluso ocurrió durante los gobiernos de Sebastián Piñera.

A juicio de Fernández, esa declaración “no tenía nada particularmente problemático” y “estaba muy en la línea de la legislación chilena”. “Decía cosas de mucho sentido común como que hay que proteger a las personas LGTBIQ+ de la violencia y de la discriminación. No hablaba de temas que son polémicos para este Gobierno, como los tratamientos hormonales para niños trans. No, era una declaración de mucho sentido común. Entonces, es muy lamentable”, dijo.

Otro tema en el que, a su juicio, también se marcó un precedente negativo, es el desmantelamiento del equipo a cargo de la política exterior feminista, que se impulsó durante el Gobierno de Gabriel Boric. La académica de la Universidad de Chile sostuvo que lo más probable es que el rótulo de “feminista”, fuera lo que incomodó al Gobierno.

“Está bien, quizás no quieren usar ese concepto, pero la política exterior de igualdad de género, la política exterior de defensa de los derechos de mujeres y niñas en el mundo es una política super transversal de gobiernos de derecha y de izquierda y se refleja en cuestiones como que Chile fue muy activo en su momento en las protestas de Irán para defender los derechos de las mujeres, o en Afganistán, o se refleja en que Chile siempre ha sido super activo en la agenda mujer, paz y seguridad y eso no es del gobierno anterior. Yo creo que eso es lamentable”, zanjó.

El caso Bachelet: «Da cuenta del privilegio de una cuestión ideológica»

Catalina Fernández explicó que una de las características de la política exterior chilena es la consistencia de sus posturas, más allá de la tendencia de los gobiernos de turno. En ese marco, indicó que el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet, deja en una mala ubicación a nuestro país, “porque da cuenta del privilegio de una cuestión ideológica, en perjuicio de los intereses de Chile y también del orgullo para el país de tener a una chilena en ese nivel”.

“Eso es muy lamentable, porque no solo la política exterior era consistente, sino que esto se veía incluso en candidaturas. El Gobierno del Presidente Piñera apoyó la candidatura de (José Miguel) Insulza a la reelección de la Secretaría General de la OEA y el Gobierno del Presidente Boric apoyó la candidatura del exministro (Andrés) Allamand a su reelección en el SEGIB”, acotó.

La abogada tampoco dio valor a los argumentos del Gobierno, respecto a que habían muchos postulantes -solo son cuatro, tres de ellos con verdaderas chances- o a que un eventual veto de Estados Unidos hacía inviable la candidatura. Fernández reconoció que Estados Unidos efectivamente tiene un poder de veto, pero recordó que China y Rusia también lo tienen.

“¿Podría ser que Estados Unidos vetara la candidatura? Yo creo que sí, podría ocurrir, pero no está absolutamente definido y podría ser que también vetara a otras y que Bachelet terminara siendo la opción intermedia, que no le gusta a nadie tanto, pero no le desagrada a nadie tanto. Por eso está abierto y ese argumento tampoco es del todo convincente”, opinó.

A juicio de la experta en derecho internacional, “lo que es muy claro es que no querían apoyar la candidatura porque para un sector de la derecha chilena el nombre de Bachelet es intragable. Para el Presidente probablemente era muy costoso, con su base más dura, probablemente la base más republicana, el apoyarla, iba a costar mucho justificarlo. Esa es la verdadera razón. Todo lo demás son excusas que se caen muy rápidamente”, estimó.

Consultada respecto a si la Cancillería se está gestionando bajo motivaciones ideológicas, la abogada señaló que así fue en el caso de Bachelet, pero que no se atrevería a decir lo mismo en los temas de igualdad de género y diversidad sexual.

“En los otros ejemplos, lo de la política exterior feminista, la declaración LGBT, creo que fueron pequeñas luchas, pero no me queda tan claro que necesariamente vayan a continuar, porque yo creo que el Gobierno se dio rápidamente cuenta. Con lo de la política exterior feminista quizás menos, pero respecto de la agenda LGBT rapidito salió el Gobierno a decir que no se iban a retirar del grupo, que simplemente no estaban de acuerdo con esa declaración, pero que podían suscribir otra”, detalló.

Fernández aseguró que el Gobierno aún “tiene la oportunidad de darse cuenta que esas batallas ideológicas no le conviene darlas en estos espacios. Que el enfoque de la Cancillería esté en un tema comercial, que creo que dentro de todo están en su derecho, pero que no se pierdan los ejes fundamentales de los otros aspectos de la política exterior, como los derechos humanos”.

Embajadores de carrera vs políticos: «Hay que respetar un equilibrio razonable»

La abogada también abordó la polémica que se ha generado con el nombramiento de los embajadores, específicamente, a la queja de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, de que no se estaría respetando el acuerdo de una proporción de un 80% de embajadores de carrera, versus un 20% de embajadores políticos.

La académica de la Universidad de Chile admitió que “todos los gobiernos nombran muchos embajadores políticos”, pero tomando en cuenta los trascendidos y rumores, “todo indica que este gobierno se estaría pasando del 20%”.

“Muchos diplomáticos de carrera reconocen que hay ciertos países donde tiene sentido tener a alguien político, a alguien que pueda tener un vínculo quizás más directo con el Presidente o Presidenta. No se trata de eso, sino que de respetar un equilibrio razonable. Como lo dijo en su momento el presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, al final Chile ha invertido en capacitar personas como diplomáticos y embajadores y esa inversión se pierde si es que no aprovechamos esos talentos”, aseveró.

Fernández además apuntó a que hay “políticos y políticos” y a que lo esperable, es que los embajadores nombrados sean personas con experiencia en relaciones internacionales, o con una relación con el país al que están siendo enviados. “Yo creo que aquí uno puede mirar y decir: ¿Qué embajadores políticos realmente se justifican y tienen conocimiento del lugar donde están o se dan como un premio consuelo?, cuestionó.

Finalmente, observó que “no hay mujeres” entre los embajadores políticos, ya que el único nombre que suena, es el de la ex senadora de la UDI, Luz Ebensperger, para asumir en la Embajada de Chile en Uruguay. “No se autodenominan feministas, está bien, yo no me voy a obsesionar por la categoría, pero hay políticas mujeres, capacitadas, de derecha, que podrían asumir una embajada. Yo creo que por supuesto que las hay”.