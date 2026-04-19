Contra la "ola reaccionaria": líderes progresistas se reúnen en Barcelona para fortalecer la democracia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lideraron este sábado en Barcelona la IV Reunión en Defensa de la Democracia. El foro busca articular una respuesta común frente al avance de la «ola reaccionaria» en el mundo.

La cita congrega a una quincena de dirigentes internacionales, entre los que destacan el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum. También participa el expresidente chileno, Gabriel Boric, quien lideró una iniciativa similar durante el año pasado.

El viaje de Sheinbaum marca un hito relevante al ser su primera visita oficial a Europa desde que asumió el cargo. La presidenta mexicana descartó una crisis diplomática con España, asegurando que es el momento de retomar el diálogo y reconocer la fuerza de los pueblos originarios en la historia común.

Durante la jornada, Sánchez advirtió que los valores democráticos están siendo atacados por autoritarismos y la desinformación. «Unos dan por muerto el orden multilateral, pero nosotros creemos que debe ser renovado para enfrentar estas amenazas», subrayó el anfitrión ante los líderes presentes.

Por su parte, Lula da Silva negó que el encuentro sea una cumbre dirigida contra figuras específicas como Donald Trump, enfocándose en la autocrítica de los sectores progresistas. «Quiero saber dónde hemos fallado como demócratas; cuando las instituciones dejan de funcionar y hay retrocesos, aparece un Hitler», sentenció el líder brasileño.

Llamado conjunto por Cuba

En el marco de la cumbre, los gobiernos de México, España y Brasil emitieron un comunicado conjunto respecto a la situación en la isla de Cuba. Las tres administraciones instaron a un diálogo sincero y respetuoso que garantice que los cubanos decidan su futuro en plena libertad.

El texto expresa una profunda preocupación por la «dramática situación» que vive el pueblo cubano, la cual se ha visto agravada por el bloqueo energético impuesto desde enero de este 2026. Los mandatarios reafirmaron su compromiso con una solución a largo plazo apegada al derecho internacional.