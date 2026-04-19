Libros Libres: U. de Chile repartirá miles de libros de Gabriela Mistral en plena Alameda

Para celebrar una nueva edición del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, la Universidad de Chile llevará a cabo su tradicional intervención urbana en el frontis de la Casa Central. El próximo jueves 23 de abril, a partir de las 10:00 horas, se entregarán más de tres mil ejemplares de la antología La palabra maldita y otros escritos urgentes.

La obra, editada por la misma casa de estudios, rescata diez textos en prosa de Gabriela Mistral escritos entre 1906 y 1955. En ellos, la intelectual aborda temáticas fundamentales como la justicia social, la democracia, la paz y la educación de las mujeres, mostrando una faceta de cronista y pensadora pública muchas veces desconocida.

Democratización de la cultura: El origen de Libros Libres

La iniciativa «Libros Libres» surgió desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones con el propósito de celebrar la lectura fuera de las estanterías convencionales. Con los años, la propuesta se ha consolidado como un hito de la Casa de Bello, transformando la entrega de textos en un acto de encuentro espontáneo entre estudiantes, trabajadores y transeúntes del centro de Santiago.

Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, reafirmó el compromiso social que subyace a esta actividad. “Como universidad pública, creemos que ampliar el acceso al conocimiento es fundamental para la democracia. Buscamos que la lectura llegue a los hogares y a la vida cotidiana de las personas como una forma real de ejercer el derecho a la cultura”, sostuvo la autoridad.

La entrega se realizará por estricto orden de llegada desde las 10:00 hasta las 13:00 horas o hasta agotar el stock disponible. El evento se posiciona como el hito central del Mes del Libro en la Universidad de Chile, reafirmando su compromiso con el pensamiento crítico y el acceso gratuito al patrimonio literario.