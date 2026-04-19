Diablas y Diablos Junior clasificaron al Mundial 2027

Este sábado, se desarrolló la duodécima y última jornada de la Copa Panamericana Junior Santiago 2026. Chile, representado por los Diablos y las Diablas Junior, tuvo un protagonismo absoluto luego de la clasificación de ambos equipos Sub 21 a la Copa Mundial 2027 (con sede aún por definir).

A primera hora, el elenco masculino se presentó en la cancha 1 del Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional para enfrentar a Estados Unidos en el partido por el bronce y el último cupo a la cita planetaria.

Con goles de Felipe Duisberg (Club Manquehue) y Gaspar Fosalba (Universidad Católica), la escuadra nacional se impuso por 2-0 frente al conjunto de Norteamérica y se adueñó del último boleto mundialista en una emocionante definición.

“Sabíamos que era un torneo difícil y largo, por lo que teníamos que llegar finos a este partido. Estamos súper contentos, fuimos a buscar ese cupo al Mundial y lo logramos. Convertir goles en casa es lo más emocionante y lo mejor del mundo”, expresó Duisberg, quien fue elegido como el jugador más destacado del encuentro.

Las Diablas Junior obtuvieron el cupo extra al Mundial 2027

Luego de la gran victoria del elenco masculino, las Diablas Junior disputaron la misma instancia en el cuadro de damas. Enfrentaron a Uruguay en el partido por el bronce y el último cupo al Mundial 2027 disputado en la cancha principal de Ñuñoa.

Frente a un gran marco de público que repletó las tribunas, las “Cimarroncitas” repitieron el marcador de la primera fase y se llevaron la victoria por la cuenta mínima sobre Chile. El único tanto del encuentro fue obra de Justina Arregui.

Con este resultado, las uruguayas se adueñaron del tercer cupo mundialista que entregó la Copa Panamericana Junior. Pero no fue lo único, pues las chilenas también consiguieron el objetivo de clasificación pese a rematar en el cuarto puesto.

Las Diablas Junior se adueñaron del cupo extra que entrega la Federación Internacional (FIH) al mejor ranking (18°) entre las que no alcanzaron los tres primeros puestos a nivel continental.