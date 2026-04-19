EE.UU. intercepta y captura carguero iraní tras ataque armado

El escenario geopolítico en el Medio Oriente ha alcanzado un punto crítico este domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas militares de su país atacaron, interceptaron y capturaron un buque iraní de gran tonelaje en aguas del Golfo de Omán, acusando a la embarcación de intentar vulnerar el bloqueo naval impuesto por Washington.

A través de sus redes sociales, el mandatario detalló que la tripulación del carguero no respondió a las advertencias iniciales. Ante el silencio, el destructor USS Spruance abrió fuego contra la sala de máquinas de la nave para detener su avance. «Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque», sentenció Trump, asegurando que su administración tiene pleno control de la situación.

A pesar de la confirmación de la Casa Blanca, la Guardia Revolucionaria de Irán ofreció un relato radicalmente opuesto. Según la agencia de noticias Mehr, las unidades de la marina iraní habrían acudido en apoyo del mercante tras el ataque inicial, logrando supuestamente que las fuerzas estadounidenses abandonaran la zona.

Hasta el momento, no existe claridad sobre si ambos reportes refieren a incidentes distintos o si se trata de una disputa narrativa sobre el mismo evento. Lo que es un hecho es que la captura del ‘Touska’ ocurre apenas 48 horas antes de la reunión clave en Pakistán, elevando al máximo la presión sobre Teherán en lo que Trump ha calificado como su «última oportunidad» de diálogo en este 2026.

Perfil del «Touska»: un gigante en la lista negra

El ‘Touska’ no es un navío cualquiera en las rutas comerciales del Medio Oriente. Con una imponente eslora de casi 275 metros, este carguero de contenedores de bandera iraní destaca por dimensiones que el propio presidente Trump comparó en tonelaje con un portaeronaves, subrayando la magnitud del operativo de interceptación.

Más allá de su imponente estructura, el buque arrastra un complejo historial jurídico. Actualmente, el ‘Touska’ figura en los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su inclusión en esta «lista negra» responde a un historial de actividades ilícitas bajo el criterio de Washington, lo que lo convierte en un objetivo prioritario dentro del bloqueo naval que busca asfixiar la logística comercial de Teherán.