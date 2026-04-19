El escultor Joaquín Hidalgo inaugura "Jardines humanos" en Museo Taller

El pasado 16 de abril se inauguró la exposición individual «Jardines humanos» del escultor Joaquín Hidalgo en el Museo Taller. La muestra, de más de 20 esculturas en madera, una de ellas perteneciente a la colección de Arte Contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se ha montado en distintas áreas del centro cultural.

El objetivo: salir al encuentro de las visitas y permitir una reflexión de “ida y vuelta”. Esto, a través del diálogo constante que se genera entre las obras, las colecciones y espacios del museo.

La muestra apela a la imagen del jardín como una alegoría de la sociedad, un lugar donde conviven múltiples universos y diversas sensibilidades, todas ellas coincidiendo en un mismo espacio. Hidalgo habla desde su modo de estar en el jardín: abriendo cercos, diversificando especies, recuperando perspectivas y plantando árboles caídos para que vuelvan a florecer en estructuras simbólicas que evocan futuro.

Aunque se trata de volúmenes emocionalmente complejos y se adivina la lucha de las formas por emerger de la materia, en las manos de Joaquín Hidalgo, la madera es hermana de la ternura.

Adicionalmente, y fieles al interés de Museo Taller y del artista por transmitir “la belleza de los procesos” durante los fines de semana de la exposición, Hidalgo estará trabajando en una escultura a partir de un tronco de 2 m de largo x 80 cm de diámetro que proyecta terminar en el transcurso de la exposición. Es una oportunidad única de observar, valorar y dialogar con un artista que está produciendo su obra in situ.

Para el Museo Taller es «un honor alojar esta exposición de un artista amante de la madera y con un pozo reflexivo al cual apenas nos estamos asomando. Quizás lo más valioso es que él mismo se deja sorprender con el delicado poderío que se traduce en su obra».

Joaquín Hidalgo Soto (Rancagua, 1992) es Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Chile. Actualmente, trabaja en el Taller de Tecnología de la Facultad de Artes de la misma Universidad. Ha sido ayudante de docentes y escultores como Ángela Cura, Tomás Fernández, Alejandra Prieto, Vicente Gajardo, Mara Santibáñez, entre otros.

Ha participado en exposiciones colectivas en el Museo de Arte Contemporáneo, Centro Cultural La Moneda, en la Bienal de Artes de Valparaíso, Estación Mapocho y Parque Mahuida. En 2025, la exposición individual Brote, en la Sala Juan Egenau, Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Dónde: Museo Taller, Compañía de Jesús 2784

Cuándo: 16 de abril al 28 de junio

Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Valor entradas: Público general: $5.000/ Estudiante educación superior: $3.000/ Adulto mayor: $3.000/ Menores de 3 años: GRATIS