Michelle Bachelet prepara en Nueva York su defensa para la Secretaría General de la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet ya se encuentra en Nueva York para enfrentar una de las semanas más decisivas de su carrera internacional. Desde su llegada el pasado miércoles, la exmandataria se ha instalado en las oficinas de la Misión Permanente de México para preparar su exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El próximo martes 21 de abril, Bachelet presentará su declaración de visión estratégica y responderá preguntas durante tres horas ante los representantes de los 193 estados miembros. Para este desafío, cuenta con la asesoría del exsubsecretario Cristián Barros y el respaldo logístico de los embajadores de Brasil y México, Paulo Pacheco y Héctor Vasconcelos.

La postulación de la exmandataria navega en un complejo escenario político. Mientras los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México) han instruido un despliegue total de sus delegaciones para apoyarla, el gobierno chileno de José Antonio Kast optó por retirar el respaldo oficial que inicialmente había otorgado la administración anterior.

Kast argumentó que la dispersión de candidaturas en América Latina y las diferencias con actores relevantes hacen «inviable» el éxito de la postulación. A este desmarque interno se suman las críticas del embajador estadounidense Mike Waltz, quien ha cuestionado la idoneidad de Bachelet debido a su gestión previa como Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Apoyo transversal de excancilleres

Pese a la postura de La Moneda, un grupo de figuras históricas de la diplomacia chilena ha cerrado filas en torno a la candidata. El equipo, encabezado por el excanciller Heraldo Muñoz, incluye a nombres como Juan Gabriel Valdés, José Miguel Insulza y Ximena Fuentes, quienes han colaborado en sesiones de coaching y simulaciones de preguntas.

Este grupo de expertos ha trabajado de forma remota y presencial para fortalecer la intervención de Bachelet, considerando que será sometida a un interrogatorio profundo sobre temas globales. La estrategia busca consolidar su liderazgo ante la comunidad internacional, en una elección donde el respaldo de las potencias del Consejo de Seguridad será determinante para suceder al actual secretario general.