Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de abril de 2026


Partido Socialista conmemoró 93 años con acto en homenaje a Salvador Allende

Con una ofrenda floral frente a La Moneda, el PS celebró 93 años de vida política, reafirmando el vínculo histórico con el legado de Salvador Allende y su militancia nacional.

Con una ofrenda floral frente a La Moneda, el PS celebró 93 años de vida política, reafirmando el vínculo histórico con el legado de Salvador Allende y su militancia nacional.

Política

En una ceremonia marcada por el simbolismo histórico, el Partido Socialista de Chile conmemoró este domingo su 93° aniversario. La actividad central tuvo lugar en la Plaza de la Constitución, donde la colectividad rindió homenaje a su figura más emblemática frente al monumento de Salvador Allende.

Hasta el frontis de La Moneda llegaron los integrantes de la mesa directiva, parlamentarios, alcaldes y militantes de base para participar en la tradicional ofrenda floral. El acto no solo recordó la fundación del partido el 19 de abril de 1933, sino que buscó proyectar la vigencia de su ideario en el Chile actual.

Durante la jornada, los dirigentes destacaron la trayectoria de la colectividad como un actor fundamental en las transformaciones sociales del último siglo. La instancia sirvió para congregar a distintas generaciones de socialistas, quienes reforzaron el compromiso de la «Casa de Bello» de la política chilena con los desafíos democráticos de este 2026.

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