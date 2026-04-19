"Tejer es una forma de crear comunidad": Festival de la Lana regresa a Providencia

Por tercer año consecutivo, el Centro Cultural Montecarmelo se prepara para recibir la XIII edición del Festival de la Lana. Los días 24, 25 y 26 de abril, abre sus puertas a una fiesta textil de entrada liberada que invita a vecinos y al público en general a sumergirse en el mundo de los hilos y el tejido a través de una programación diversa y abierta a todo público.

En este encuentro, que contará con una feria de 28 stands y la participación de más de 60 expositores provenientes de distintos puntos del país, los asistentes podrán conocer de cerca técnicas tradicionales y contemporáneas como el estampado botánico con fibras naturales, hilado en huso, cordonería andina y bordado en volumen.

“Con este festival entregamos un espacio valioso para promover la lana como un producto tradicional en nuestro país y reconocemos parte importante de nuestra identidad con la presencia de expositores de diversas regiones. Montecarmelo se transforma en una vitrina de lujo para que puedan exponer sus productos, pero también en una invitación a encontrarnos con nuestros vecinos y a aprender en los diversos talleres. Tejer es una forma de crear comunidad, una invitación a bajar el ritmo del día a día para disfrutar de un espacio cultural diverso e interesante.”, destacó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

“Tejiendo de norte a sur”: Un sello que crece

Desde su creación en 2012, el Festival de la Lana se había desarrollado principalmente en Santiago y en ediciones internacionales en Trelew, Patagonia argentina. Sin embargo, este 2026 marca un hito de expansión: además de su edición en Montecarmelo, el evento contará con versiones en San Pedro de Atacama (septiembre) y Coyhaique (diciembre). Esta red nacional busca convocar a agrupaciones que, desde sus propias comunidades, han convertido el arte de tejer en un patrimonio único, sustentable y con historia.

El evento (que cuenta con financiamiento del FONDART Convocatoria 2025) busca relevar las buenas prácticas del oficio, su conservación patrimonial y el cuidado del medio ambiente.

Ana Lagos, co-directora del festival, destaca la esencia humana de esta instancia: “Nos importa que el festival sea un lugar amable, donde se pueda ir en familia, sentarse a tejer, leer, mirar, jugar y conversar con calma. Creemos en los encuentros donde el tiempo se hace más lento y donde el hacer con las manos nos ayuda a recuperar la atención y el sentido de comunidad”.

Para hacer realidad este propósito, el Centro Cultural Montecarmelo dispondrá de foodtrucks, áreas de descanso y zonas para tejer y leer libros sobre textil. En su recorrido, los asistentes podrán apreciar técnicas que son la esencia de este encuentro, tales como el estampado botánico con fibras 100% naturales, hilado en huso, cordonería andina y bordado de flores chilenas en volumen. Además, la programación incluye hitos como la Junta Tejeril de “Hombres Tejedores” y la singular creación de una alfombra de fieltro mediante la danza.

Programación cultural :

Viernes 24: Presentación de la obra La Pérgola de las Flores con la Compañía Uróboro Teatro.

Sábado 25: Música en vivo con la agrupación Memoria Guachaca, intervenciones artísticas de Lambe Lambe, espectáculo para niños (as) La Cajita y un desfile con música en vivo a cargo de la banda La Inquieta

Domingo 26: Muestra de danza con el Ballet Folclórico de la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Chile y el espectáculo “Mujeres que Tejen en el Aire” de la Compañía Contrahilo.

Coordenadas del Evento: