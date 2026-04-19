Trump escala tensión con Irán: "Última oportunidad" antes de ofensiva militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una advertencia definitiva a Teherán de cara a la reunión diplomática programada para este martes en Islamabad. El mandatario calificó la instancia en Pakistán como la «última oportunidad» para evitar un conflicto armado de gran escala, amenazando explícitamente con atacar la infraestructura civil iraní si no se alcanzan sus objetivos.

La delegación estadounidense, liderada por el enviado especial Steve Witkoff y su asesor Jared Kushner, tiene previsto arribar a la capital paquistaní este lunes por la noche. En declaraciones a Fox News, Trump insistió en que no cederá ante la exigencia iraní de liberar fondos congelados, marcando una clara distancia con la estrategia de Barack Obama y el acuerdo nuclear de 2015.

Entre las condiciones innegociables impuestas por la Casa Blanca se encuentran la reapertura total del Estrecho de Ormuz y la entrega inmediata de todo el uranio enriquecido almacenado por la república islámica. Esta exigencia busca neutralizar cualquier posibilidad de que Teherán fabrique una bomba atómica, a pesar de que el gobierno iraní insiste en que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

El mandatario fue tajante al señalar que, de no lograrse una salida dialogada bajo sus términos, la respuesta militar será devastadora. La comunidad internacional observa con cautela este hito en Pakistán, que se perfila como el punto de quiebre definitivo para la estabilidad en el Medio Oriente durante este 2026.