"Un viaje de fidelidad y riesgo": estudio revela "ruta migratoria" de ballenas azules en el Pacífico

En las ricas aguas de la Patagonia chilena habita una de las poblaciones de ballena azul (Balaenoptera musculus) más singulares del planeta. Todos los años durante el verano austral, el noroeste de la Isla Grande de Chiloé se convierte en el hogar de estos gentiles gigantes marinos que llegan para alimentarse de un pequeño crustáceo conocido como kril. Tras décadas de investigación, hoy sabemos que la fidelidad de las ballenas a este lugar es mucho más profunda de lo que se creía.

Un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Marine Mammal Science, liderado por la investigadora chilena Bárbara Galletti del Centro de Conservación Cetacea, confirmó que estas ballenas son increíblemente fieles a su zona de alimentación. El estudio, que analizó más de mil foto identificaciones individuales de ballenas azules recolectadas en Chile, Perú, Ecuador y el Domo de Costa Rica entre 1992 y 2019, también demostró la ruta migratoria que conecta el sur de nuestro país con las Islas Galápagos.

«Es el estudio a más largo plazo que se ha realizado y es el único que cuenta con todas las foto- identificaciones de ballena azul que han sido proporcionadas por estos grupos de investigación, lo cual es inédito» destaca Galletti en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Y explica que «la foto identificación nos permite conocer a cada uno de los individuos de ballenas azules e identificar que son distintos uno de otro. Esto, es a través de el patrón de pigmentación tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho».

«Uno cuando está embarcado, estudiando las ballenas, toma la fotografía y esa imagen tiene un patrón único para cada ballena» describe la también presidenta de CCC.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la extraordinaria fidelidad que las ballenas azules demuestran hacia su área de alimentación en el sur de Chile. De las 758 ballenas foto identificadas entre los 40 y 44 grados de latitud sur, la tasa de retorno anual alcanzó un promedio de 43 por ciento. También el intervalo de tiempo más largo entre el primer y último avistamiento de un mismo individuo alcanzó 17 años, dando cuenta de la importancia del área a largo plazo para los animales. Esta ballena fue fotografiada inicialmente en 1998, siendo avistada nuevamente en 2008 y posteriormente en 2015 en la misma área de estudio.

Dentro de los casos más emblemáticos se cuentan el de una ballena llamada Valentina, que ha sido la más avistada, siendo registrada en 11 ocasiones a lo largo de 10 años, y el de Moro, una ballena que fue avistada en la Isla de Chiloé pero también en el Golfo de Penas, siendo el registro más austral conocido para esta población.

Y es que esta alta fidelidad no es casual. El noroeste de la Isla Grande de Chiloé es reconocido internacionalmente como un área crítica de alimentación para la ballena azul chilena, una subespecie aún no formalmente nombrada pero diferente en su morfología, genética y acústica. Durante el verano austral, estos mamíferos marinos —la especie más grande que jamás haya existido en el planeta— se congregan allí para alimentarse y acumular reservas energéticas para el resto del año de una de las especies marinas más pequeñas del mundo: el kril.

«Vemos que (esta zona en el sur) es muy dinámica, ya sea por las corrientes, las surgencias, etc, el alimento se mueve y las ballenas escogen el lugar donde está el alimento» relata la experta. Y sobre el avistamiento de Moro, advierte que puede llevar a más preguntas: ¿Será que ese año en el Golfo de Penas se presentaron condiciones oceanográficas que desplazaron el área de alimentación? O, ¿son áreas de alimentación diferentes?

El análisis de los datos también reveló que las ballenas azules registradas en los alrededores de Isla de Chañaral, en el norte de Chile (IV región), muestran una preferencia por esa área en específica, pero su tasa de retorno anual es menor (8%) y con intervalos de tiempo de hasta 13 años. Sin embargo, Galletti advierte que en el norte de Chile los estudios están muy enfocados en un área muy pequeña. «Es muy probable que si uno extendiera la cobertura quizás las encuentra en otro sector» agrega.

«No es fácil volver avistar al mismo individuo. En el caso, por ejemplo, de Australia es muy baja la cantidad de individuos que son avistados nuevamente» reflexiona la investigadora.

La ruta migratoria hacia Galápagos

Gracias al análisis de los datos científicos reunidos durante dos décadas, el estudio también confirmó la conexión migratoria entre las ballenas que se alimentan en el sur de Chile y el Pacífico tropical oriental. Para ello, la foto identificación volvió a jugar un papel clave. Un individuo fotografiado en noviembre de 1998 cerca de las Islas Galápagos fue luego reencontrado en 2006 y 2008 en el Golfo Corcovado, a más de 5.200 kilómetros de distancia. Otra ballena azul, fotografiada al sur de Galápagos en 2003, volvió a ser avistada en tres ocasiones en el noroeste de Chiloé en febrero de 2006 y 2008.

Estos hallazgos confirman que la ballena azul chilena emprende una migración hacia el norte durante el invierno austral, dirigiéndose a las cálidas aguas del Pacífico tropical oriental —probablemente para reproducirse o dar a luz— y regresan a Chile en primavera/verano para alimentarse. Este patrón coincide con estudios previos de acústica, genética y telemetría satelital, datos que ahora cuentan con confirmación individual gracias a la foto identificación.

Lesiones en la piel

Otra de las observaciones del estudio tiene que ver con las lesiones a la piel que presentan estas ballenas azules. «No hemos podido determinar a qué se deben, son unas especies de ampollas que se ven en la piel de las ballenas. Sin embargo, uno de estos animales se vio en Chiloé en un año y una década después la volvimos a encontrar y , la verdad, es que las lesiones se mantenían intactas» comenta Galletti.

Al parecer, no sería una enfermedad mortal. «No habría afectado a este animal en particular, que se llama Shimi. También dio cuenta que este trabajo colaborativo y de foto identificación puede dar pie para hacer todos unos estudios de monitoreo a largo plazo, por ejemplo, del estado de salud de las ballenas» profundiza.

Ciencia para la conservación

El conocimiento de esta ruta migratoria y de la fidelidad de la ballena azul chilena a sus áreas de alimentación adquiere una relevancia crucial a la luz de otro dato alarmante. De acuerdo con un estudio publicado en Marine Policy (2025), Chile es uno de los países con mayor tasa de mortalidad de ballenas por colisión con embarcaciones a nivel global. Según los resultados de dicho estudio, las ballenas azules representan un 11% de las víctimas, y una de las regiones con mayor incidencia de colisiones incluye la zona de alimentación en el sur de Chile.

Frente a esta realidad, el Centro de Conservación Cetácea (CCC) recuerda que Chile cuenta con una herramienta legal que debe ser fortalecida para proteger a esta emblemática especie, cuya salud es fundamental para el funcionamiento del ecosistema marino. La Ley 20.293, también conocida como Santuario de Ballenas de Chile, fue promulgada en 2008 tras una exitosa campaña liderada por el CCC y el Centro Ecoceanos. Ella establece un marco normativo para la protección de todas las especies de cetáceos en aguas chilenas, que incluye, entre otros, la creación de áreas marinas protegidas en zonas críticas para estas especies.

Para Bárbara Galletti, quien también es miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, «los resultados dan cuenta de que las aguas de Chiloé son indispensables para la recuperación de la ballena azul chilena. En este sentido, es necesario proteger la zona de alimentación de las ballenas azules de las evidentes amenazas en la Patagonia chilena, como las colisiones con embarcaciones y el crecimiento insostenible de la salmonicultura».

Para ello, -concluye-se «deben establecer medidas vinculantes para evitar colisiones con embarcaciones, enmalles en redes de pesca y contaminación química; con zonas de exclusión que además protejan toda la red trófica marina».

*Foto portada. Crédito (c) Centro de Conservación Cetacea. www.ccc-chile.org

*Texto en español con referencias al estudio de Elsa Cabrera, directora ejecutiva de Centro de Conservación Cetacea.