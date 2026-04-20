Charlas, encuentros y más: Santiago se convierte en escenario de una fiesta cultural por el Día Internacional del Libro

Este jueves 23 de abril se conmemorará un nuevo Día Internacional del Libro. Una de las efemérides más importantes del mundo cultural y que, año tras año, ejerce como una fecha catalizadora de la difusión de la lectura en todo el mundo, incluyendo nuestro país.

Así, han sido varios los hitos y actividades que se han movilizado en torno a esta misión durante el mes de abril, con ferias del libro, conversatorios, encuentros en bibliotecas públicas e incluso gestos surgidos desde el Ministerio de las Culturas.

Uno de ellos fue el reciente anuncio realizado por el titular de dicha cartera, Francisco Undurraga, quien estuvo presente en el Café Literario de Ñuñoa para oficializar la incorporación de cerca de 100 nuevos audiolibros a la colección de la Biblioteca Pública Digital.

“Durante mucho tiempo se pensó que la tecnología y los libros digitales terminarían con los libros físicos, pero ocurrió algo mucho más interesante, y es que la lectura se diversificó. Hoy seguimos colaborando con el libro impreso, ese olor, el papel rayado, pero también contamos con libros digitales y audiolibros que amplían el acceso y abren nuestra forma de encuentro con la lectura. Eso significa una verdadera democratización cultural“, expresó el secretario de Estado.

Lo anterior, en un formato que no distingue entre territorios: “No importa en qué parte del país estén. Con una conexión a internet pueden descargar el libro y escucharlo desde nuestra Biblioteca Pública Digital. Esto amplía el acceso para niñas, niños, personas mayores y quienes tenemos algún tipo de dificultad para trasladarnos. Para muchas personas con discapacidad visual, los audiolibros representan una ampliación concreta de su mundo y su reencuentro con su historia”, reflexionó Undurraga.

En ese sentido, son varias las instituciones públicas que han aumentado sus esfuerzos por hacer de la lectura un ejercicio accesible para todas y todos. Ese es el caso, por ejemplo, del Centro Cultural La Moneda (CCLM), que hace algunos días recibió el Sello Naranja otorgado por la Biblioteca Central para Ciegos para destacar el desarrollo de acciones inclusivas para personas en situación de discapacidad visual.

Algo que se hace extensivo a una buena parte de sus actividades, como será el caso de la tercera versión de la Fiesta de la Lectura, que se llevará a cabo el sábado 25 de abril entre 11:00 y 19:00 horas con varios talleres, charlas y la firma del convenio que oficializará al Espacio Lector del CCLM como biblioteca pública.

“Este año, la Fiesta de la Lectura va a estar enfocada en las oralidades. Es decir, en todas esas formas en que las historias se transmiten más allá del libro: la voz, la escucha, la conversación. Vamos a tener un taller de podcast, una fiesta de poetas y distintas actividades y espacios para que las personas puedan leer, compartir y encontrarse en torno a la palabra de manera abierta y gratuita para todos nuestros públicos”, explicó el jefe de Comunidades del CCLM, Gabriel Hoecker.

“Es una invitación a vivir la lectura de forma distinta, más colectiva, más experiencial, es decir, desde tu propia historia conectar con la de otros y otras”, sumó, además de adelantar que se trata de una edición que “se realiza en el marco de una alianza muy especial que acaba de concretarse con el Museo Malba de Buenos Aires, que nos permite proyectar esta iniciativa y seguir fortaleciendo el intercambio cultural en América Latina”.

Ferias del libro: un espacio de encuentro

En paralelo, varias comunas de la capital llevarán a cabo diversas ferias del libro que, con distintos enfoques y espacios para lectores con múltiples intereses, transformarán Santiago en un polo de la lectura.

Una de ellas será el Festival Penguin, organizado por la editorial Random House y que se tomará varios puntos de Providencia para levantar una fiesta que se extenderá el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril.

Todo, con entrada completamente gratuita y con la realización de más de 60 actividades con autores locales y extranjeros. “Es la quinta versión que hacemos en Chile. Realmente ha tenido tanto éxito —el año pasado llegaron 20 mil personas— que logramos ponerlo en el circuito de los festivales literarios del Cono Sur. Así que estamos muy contentos e invitamos a todos a participar”, expresó Melanie Josch, directora editorial de Penguin.

Agustina Bazterrica, Carlos Pinto, Jorge Baradit, Eduardo Sacheri, Carlos Peña, Paco Cerdà, Guillermo Parvex y Carlos Gajardo, Chiqui Aguayo y Alison Mandel son apenas algunos de los escritores que forman parte de la parrilla del festival, que también incluye una serie de conversatorios y firmas de libros.

Gesto que desde la editorial valoran como un impulso a la creación de espacios de comunidad en torno a los libros: “Tenemos una misión profunda y compartida, que es despertar la pasión por la lectura a través de la publicación de textos que reflejen la diversidad de los gustos, de las miradas y las distintas necesidades en una sociedad plural, y creemos firmemente en el poder transformador de los libros”, manifestó Josch.

“Sabemos que las historias y las ideas que transmiten nos acompañan de manera íntima y también fortalecen el diálogo, enriquecen la cohesión social y contribuyen a imaginar y construir, ojalá, un futuro mejor para las nuevas generaciones”, sumó la editora.

Palabras que se condicen con las del director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González. “Seguimos viviendo la fiebre literaria. Por eso, tendremos muchas actividades para todos los lectores de distintas edades y gustos. Firma de libros, presentación de libros, actividades para niños, para adultos, exposiciones, etc.”, comentó la autoridad.

De hecho, otro de los panoramas para celebrar esta efeméride tendrá lugar en el Café Literario de Providencia. Se trata del Bookish Fest, que se realizará de 11:00 a 18:00 horas el 25 de abril y que busca reunir a la comunidad lectora.

“Durante la jornada van a poder disfrutar de distintas actividades como cosplayers, show de magia, librerías, editoriales, autores independientes y también tiendas de merch literaria. Así que la invitación es a que se acerquen, recorran, descubran nuevas historias y vivan una experiencia distinta en torno a los libros”, adelantó Alejandra Guédez, una de sus organizadoras.

En Santiago Centro, y como es tradición hace varios años, la Universidad de Chile llevará a cabo la clásica entrega de libros en el frontis de la Casa Central. Esta vez, entre las 10:00 y las 13:00 horas del jueves 23. “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a compartir con nosotros una nueva versión de Libros Libres. En esta oportunidad entregaremos el texto ‘La palabra maldita y otros escritos urgentes‘, una antología inédita de Gabriela Mistral. Están todas y todos invitados”, comentó el director de Extensión de la U. de Chile, Fabián Retamal.

Asimismo, la municipalidad realizará por segundo año consecutivo el Book Santiago en una de las arterias patrimoniales de su territorio: “Estamos impulsando con fuerza la cultura y que esta pueda llegar a todos los espacios de nuestra comuna. Ese es el compromiso del alcalde y también de nosotros como Subdirección de Cultura. Y por eso queremos invitarles a esta versión del Book Santiago, donde tendremos un encuentro que reúne a 24 editoriales en un lugar tan emblemático como es la terraza Neptuno del Cerro Santa Lucía“, indicó la encargada de Cultura de la comuna, Leslie Briones.

“Durante la jornada esperamos que puedan disfrutar de presentaciones de libros, música en vivo y una variada oferta cultural y gastronómica, pensando en toda la familia y en que sea un paseo grato para todos ustedes. Nuestro compromiso es súper claro: acercar la lectura, el arte y la cultura a la ciudadanía, recuperando y activando espacios públicos con sentido y también con participación ciudadana”, cerró la autoridad.