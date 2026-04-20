Destacado por su legado en la educación pública: U. de Chile nombra Profesor Emérito al exrector Víctor Pérez Vera

La Universidad de Chile confirió la distinción de Profesor Emérito al académico Víctor Pérez Vera, exrector de nuestra casa de estudios y profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial, en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución al desarrollo del conocimiento. La decisión fue adoptada de manera unánime por el Consejo Universitario, considerando su rol pionero en sistemas de información en el país y su liderazgo en procesos de transformación institucional.

La ceremonia se realizó este lunes 20 de abril en el auditorio Andrés Antonio Gorbea de la FCFM y reunió a la Rectora Rosa Devés, al decano Francisco Martínez, autoridades universitarias, a la comunidad académica, funcionaria y estudiantil, además de familiares y amistades del homenajeado. El recinto elegido está cargado de simbolismo para el académico. “Aquí están mis raíces, es donde tiene sentido para mí, por lo emocional y vivencial, recibir la distinción de profesor emérito”, señaló Pérez, destacando su vínculo histórico con la universidad y, en particular, con el Departamento de Ingeniería Industrial.

En su intervención, el exrector reflexionó sobre el significado del reconocimiento y el recorrido de su vida académica. “El discurso corresponde más a una conversación íntima con uno mismo (…) recorremos el pasado tiempo vivido y tratamos de entender por qué estamos aquí”, afirmó.

En esa línea, evocó sus orígenes en la educación pública: “Soy hijo, sobrino y nieto de profesores primarios (…) el primero de mi familia en ingresar a la universidad”, relevando el rol de la formación pública en su trayectoria.

Pérez también subrayó los valores que marcaron su carrera, entre ellos, “el rigor intelectual, el fundamentar los juicios con evidencia, el trabajar duro y el respeto a las expresiones ajenas”, junto con destacar que los avances institucionales responden a esfuerzos colectivos más que individuales.

“Los cambios no se producen por sí solos (…) detrás de ellos hay personas que con generosidad y trabajo los hicieron posible”, enfatizó.

Por su parte, la Rectora Rosa Devés destacó la profundidad del legado de Pérez Vera y su impacto tanto en la universidad como para el país. “Reconoceremos como eje articulador de su trayectoria el liderazgo académico puesto al servicio de la Universidad Pública, con una sólida e inquebrantable base humanista”, sostuvo.

Asimismo, recordó uno de los principios centrales de su gestión: “Calidad es equidad (…) y equidad es calidad”. Idea que —afirmó— sigue orientando el desarrollo institucional.

La Rectora también relevó la proyección de ese legado en la actualidad, subrayando que “hemos continuado ese camino, conscientes de que en él se encarna una parte sustantiva de la legitimidad de la Universidad”. En ese sentido, enfatizó la necesidad de fortalecer el acceso, la inclusión y la excelencia académica como dimensiones inseparables.

Asimismo, durante la ceremonia, la directora del Departamento de Ingeniería Industrial, Susana Mondschein, presentó la trayectoria profesional de Víctor Pérez, tanto en su rol académico como en el desarrollo institucional de la Universidad de Chile y en el fortalecimiento de la educación pública, destacando su trayectoria marcada por el aporte al desarrollo de la ingeniería y la vida universitaria en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Por su parte, el decano de la FCFM Francisco Martínez, destacó el trabajo en pos de una política de educación superior. “Aprendí también que el éxito de una universidad depende de su investigación y su docencia, pero también de su gobierno. Víctor gobernó con entrega y coraje, con una inmensa capacidad de trabajo, y con visión estratégica pensado en la universidad que debíamos llegar a ser, concibiendo planes de desarrollo ambiciosos y bien diseñados”, señaló.

“Te doy las gracias en nombre de esta Facultad, por los años de intenso trabajo y entrega a su fortalecimiento, tanto en calidad como en su crecimiento”, agregó.

Durante la ceremonia se repasó la extensa trayectoria académica y de gestión de Pérez Vera, que incluyó cargos como director del Departamento de Ingeniería Industrial, prorrector, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y Rector de la Universidad de Chile por dos períodos consecutivos entre 2006 y 2014. En esa gestión, lideró iniciativas clave en materia de desarrollo institucional, financiamiento, infraestructura y fortalecimiento del rol público de la universidad.

El reconocimiento lo sitúa entre las figuras más influyentes de la educación superior chilena reciente, consolidando un legado marcado por la defensa de la educación pública, la promoción de la equidad y una visión estratégica de largo plazo para la Universidad de Chile.