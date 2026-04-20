Exministro Andrés Velasco: "El debate sobre el crecimiento se beneficiaría de un poquito más de complejidad"

En el marco del lanzamiento de su libro, “The London Consensus”, el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, se sumó al debate sobre el crecimiento económico y a las medidas del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

La actividad tuvo lugar en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y contó con la presencia del decano de la Facultad, José De Gregorio, además de los académicos Guillermo Larraín, Valentina Paredes y María Teresa Ruiz-Tagle.

A propósito de las propuestas para aumentar el crecimiento en Chile, el exministro Velasco sostuvo que el debate se debe complejizar y apuntó a que bajar los impuestos, tal como se propone en el proyecto de reconstrucción, no sería suficiente para solucionar el estancamiento económico.

“Es mucho más difícil echar a andar el crecimiento, que sencillamente liberar los precios. En América Latina uno puede ver ejemplos como México, un país que hizo el Consenso de Washington de pé a pá y que desde entonces no ha crecido prácticamente nada”, comentó.

“Aprovecho de decir que yo creo que en Chile nuestro debate sobre el crecimiento se beneficiaría de un poquito más de complejidad. Que no nos pase lo de México, que bajemos los impuestos y después no pase nada”, advirtió.

El académico de la London School of Economics es editor de “The London Consensus”, un libro que sugiere nuevos principios y un nuevo enfoque económico, a 35 años del Consenso de Washington.

Algunos de estos preceptos, explicó Velasco, se deben aplicar de acuerdo a la realidad de cada país; tienen que ver con el crecimiento, con el rol del Estado en momentos de crisis y también, con el bienestar de las personas que, aseguró, va más allá de los salarios que reciben.

“El mundo ha cambiado mucho. Vivimos en un planeta tierra total y completamente distinto al de esa época y la disciplina de la economía ha cambiado mucho. Hay muchos asuntos que hoy día discutimos que entonces, sencillamente, no estaban en el radar. No había una economía del cambio climático, no había una economía de la equidad de género en el mercado laboral, la economía política estaba en el asiento trasero, si es que estaba”, expuso.

“Por lo tanto, a un par de colegas del London School of Economics y a mí, se nos ocurrió invitar a otro grupo de colegas y hacerles una pregunta: ¿Qué hemos aprendido en 35 años y qué aspectos del famoso Consenso de Washington estaban bien y hay que mantener; y qué aspectos no estaban tan bien, eran incompletos, tenían carencias y hay que modificar o sencillamente tirar por la ventana?”, contó.

Por su parte, el decano de la FEN, José De Gregorio, destacó el “renovado esfuerzo de construir un consenso” por parte de los autores del libro y la diversidad de temas que abordan, como el futuro de los sistemas previsionales, del sistema de salud en sociedades que están envejeciendo, las dificultades que atraviesan muchos jóvenes para acceder a la vivienda y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Así, la autoridad de la Casa de Bello relevó que “basta con leer el índice” de la obra para darse cuenta de la rigurosidad y realismo con el que están cubiertas las distintas materias