Pymes piden alivio tributario permanente y RN emplaza a la oposición por proyecto de reconstrucción

En el marco del debate respecto al proyecto de ley de reconstrucción nacional que el gobierno de José Antonio Kast está a punto de ingresar al Congreso Nacional, la bancada de Renovación Nacional sostuvo esta jornada una reunión de trabajo con representantes de pequeñas y medianas empresas y gremios, con el objetivo de analizar los alcances de la iniciativa y recoger propuestas del sector.

En la instancia, el representante de las pymes, Víctor Urbina, valoró el encuentro y puso el foco en una de las principales demandas del sector: mantener el impuesto del 12,5% permanente.

“Venimos a solicitar la mantención del 12,5% permanente en este proyecto (…) nosotros creemos que financieramente no complica mucho la caja fiscal, pero de todas maneras es un alivio muy importante para la pequeña y mediana empresa de aquí a largo plazo”, expuso tras la reunión.

Desde la bancada oficialista, la diputada y vicepresidenta de la Cámara Baja, Ximena Ossandón, relevó el alcance del proyecto en materia económica y su impacto transversal.

“Lo que se está jugando aquí es el puntapié inicial para reactivar la economía del país. Y todos sabemos que la economía es fundamental justamente para que todas las carteras puedan funcionar. Todas, absolutamente todas. Sobre todo aquellas donde el Presidente Kast comprometió mayor trabajo. Por ejemplo, el tema de seguridad y de recuperación del empleo”, comentó.

Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, recogió las inquietudes del sector y comprometió su traslado al Ejecutivo. “Las pymes no sólo nos han planteado la importancia que tiene para ellos la mantención del 12,5% como impuesto, sino que además la necesidad urgente de que el Estado se ponga los pantalones largos y le pague a las pymes las deudas que tienen distintos frentes”, partió señalando.

En esa línea, el parlamentario enfatizó los efectos de la rebaja tributaria propuesta: “Cuando acá se habla de una rebaja del 27 al 23 nos estamos poniendo el estándar OCDE para que la empresa, las 120 mil empresas que van a ser beneficiarias, puedan invertir esa plata en líneas de producción, en capacitación, en productividad”, enfatizó Schalper.

El diputado también apeló a la urgencia de avanzar en la tramitación legislativa. “Chile lleva demasiados años estancado. Por lo tanto, que aquellos que dicen que no van a legislar en esta materia que nos cuenten cómo sacamos al país del estancamiento. Podremos discutir los términos, pero yo hago un llamado a la oposición a votar a favor de la idea de legislar, que saquemos esto con prontitud y que se hagan parte del proceso colectivo de reactivar el país”.

El jefe de bancada de Renovación Nacional no solo apuntó a la oposición, sino que también abordó el rol del Partido de la Gente en la discusión. “El PDG interpreta un mundo de clase media que ha sacado adelante con su propio esfuerzo a su familia. Yo respeto mucho el trabajo que ha hecho el PDG. No tengo ninguna duda que van a ser parte de la construcción y no de la obstrucción”, afirmó.

En tanto, Schalper vinculó la reactivación con mejoras concretas en la vida de las familias. “Reactivación tiene que ver con familias que ingresan mayores recursos a sus presupuestos familiares, tiene que ver con más y mejores prestaciones sociales. Renovación Nacional no tiene una obsesión con los excel, sino que más bien tiene una obsesión con llegar a los bolsillos de las familias de clase media y vulnerables con sus necesidades”, cerró Schalper.