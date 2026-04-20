Reconstrucción Nacional: Gobierno enfrenta rechazo de la DC y condiciones del PDG

Luego de varias semanas de expectación, esta semana el Gobierno ingresará al Congreso el proyecto de Reconstrucción Nacional: un paquete con más de 40 medidas, que no termina de generar consenso, ni siquiera entre partidos considerados clave para el Ejecutivo, como la Democracia Cristiana (DC), el Partido de la Gente (PDG) o el PPD.

Este lunes, la bancada de diputados de la DC le dio una mala noticia al Gobierno al anunciar que rechazará la idea de legislar y llevará la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC). De acuerdo a los parlamentarios de la falange, se corre el riesgo de que el proyecto sea inconstitucional, al tratar materias muy distintas entre sí.

En esa línea, el diputado DC, Jorge Díaz, explicó que no se trata de “restringir el debate”.“Yo creo que ahí hay un error, porque lo que se está amparando es una reserva de legalidad respecto a la forma en que se presenta la iniciativa. Es la manera en la que se presenta este proyecto y vamos a optar por una reserva de constitucionalidad. No es rechazar una idea de legislar por rechazarla, es para que se cumpla nuestra Constitución”, recalcó.

El Gobierno, por su parte, se encuentra desplegando varias estrategias para asegurar un respaldo holgado al proyecto de reconstrucción, más allá de los 76 votos con los que cuenta el oficialismo en la Cámara Baja.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunió este mediodía en el Congreso con la bancada del Partido de la Gente (PDG), en busca de reforzar los contactos que se dieron la semana pasada.

Tras el encuentro, el jefe de la bancada PDG, Juan Marcelo Valenzuela, sostuvo que se trató de “un diálogo fraterno, de entendimiento”, y que quedaron a la espera de nuevas noticias de parte del Ejecutivo.

En el partido de Franco Parisi, la expectativa es que se puedan incorporar algunos elementos al proyecto, como la revitalización del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y la devolución del IVA de los medicamentos.

“Lo que podemos decir es que vimos apertura respecto a lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, vimos disponibilidad de poder recoger estos temas y nos dijeron que en el transcurso de la tarde nos iban a tener noticias. Lo único que podemos decir es que esperamos, desde la clase media, desde la bancada que representa al chileno de a pie, que esas noticias de parte del Gobierno sean positivas y puedan considerar aquello que hemos puesto sobre la mesa”, señaló Valenzuela.

El espaldarazo del oficialismo

A diferencia de lo ocurrido en semanas anteriores, al interior de las fuerzas oficialistas se respira un ánimo claro de colaboración con el Gobierno. Requerida sobre las posibles dificultades en la tramitación y al poco respaldo ciudadano que tiene la idea de bajarle el impuesto a las empresas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que las posiciones cambiarán cuando el proyecto ingrese al Congreso.

La militante de Renovación Nacional (RN) aseguró que medidas como la exención en el pago de contribuciones para adultos mayores o el subsidio al empleo formal terminarán inclinando la balanza a favor del Gobierno.

“Cuando vayamos conociendo el proyecto al detalle, va a empezar a tener mayor respaldo y evidentemente que cuando una iniciativa tiene más respaldo ciudadano, los votos aparecen rápidamente”, indicó.

En esa misma línea, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, mostró poca preocupación por lo expresado en algunas encuestas. “En el debate va a quedar medianamente claro que este es un proyecto pensado para la clase media, que es un proyecto particularmente pensado para las pymes y que al final, aprobarlo va a significar poner en marcha de nuevo al país”, aseveró.

Ramírez también expresó confianza en que no habrá problemas cuando se discuta la idea de legislar. “El principal desafío está en votar las normas más importantes con una amplia mayoría y por eso, nosotros tenemos disposición al diálogo en el Congreso”, prometió.

La oposición “dura” esperará a que se presente el proyecto

En el bloque compuesto por el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA), el rechazo al proyecto de reconstrucción nacional se mantiene, pero aún no hay una estrategia legislativa clara.

Consultados sobre si seguirán el camino de la DC, los secretarios generales de la oposición remarcaron que esperarán el ingreso del proyecto al Congreso.

En ese sentido, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, sostuvo que antes de consultarle a la oposición “cómo vamos a actuar, lo primero es ver si el Gobierno va a cumplir con el envío del proyecto“. “Se iba a enviar la semana pasada, no se envió, hubo cadena nacional, hasta ahora no conocemos los contenidos del proyecto. Por lo tanto, antes de responder cualquier escenario a futuro, lo primero es que el Gobierno cumpla con lo básico”, dijo.

Este lunes, los partidos de oposición se reunieron con un grupo de economistas para analizar los aspectos técnicos de la propuesta del Gobierno. Tras la cita, uno de los expertos, el economista exasesor de Jeannette Jara, Osvaldo Rosales, explicó que disminuir los impuestos a las empresas no traerá un mayor crecimiento, tal como promete la administración del Presidente José Antonio Kast.

“Esto es tajantemente desmentido por la práctica, por los estudios académicos. No hay ninguna experiencia donde la rebaja de impuestos corporativos haya generado incrementos sustantivos en el crecimiento y en el empleo. Son efectos marginales que demoran tres, cuatro años y que si se hacen sin compensación terminan afectando el saldo fiscal, aumentando el déficit y la deuda pública”, argumentó.