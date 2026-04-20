Recuperan el 100% de las fachadas de Gran Avenida: “Es señal de que el Estado está a cargo”

Fachadas como la del Teatro Cariola, el Hospital Barros Luco y el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, ahora tienen una nueva cara gracias al proyecto de recuperación liderado por la Gobernación Metropolitana de Santiago, que comprende un total 74 mil metros cuadrados y 2 mil 520 fachadas del eje Gran Avenida, arteria vial y comercial fundamental en el sector sur de la capital que conecta a las comunas de Santiago, San Miguel, La Cisterna, El Bosque y San Bernardo.

El gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, junto a autoridades comunales, encabezaron el cierre de este proceso de intervención. “¿Por qué es importante esto? Porque cuando partimos con la Nueva Alameda, la gente dijo, ‘bueno, ¿qué pasa con el resto de la ciudad?’ La zona sur de Santiago también se merecía, en un eje tan importante, una puesta al día, una limpieza, una recuperación como lo que hemos hecho en este lugar”, indicó la autoridad regional.

Orrego enfatizó que no se trata únicamente de que las calles “se vean más limpias”. “Esto se llama en todo el mundo la teoría de los vidrios rotos. Cuando algo está abandonado, eso invita el delito, la incivilidad y el vandalismo. Cuando está limpio es una señal que el Estado está a cargo y se hace más segura y la gente se siente más segura”, subrayó.

En la instancia, el gobernador aprovechó para aludir a la detención de proyectos por parte del Ejecutivo, como la ciclovía que buscaba conectar Plaza Italia con Av. Pajaritos. “Ha habido una polémica estos días de si hacer ciclovía es en reemplazo de hacer casas. Lo que está en juego hoy día es cómo entendemos el hacer ciudad. Yo creo que existe un derecho a la ciudad y ese derecho significa no solamente acumular casas en distintos barrios, sino que hacer que esos barrios tengan los servicios, la calidad y también la seguridad que todo se merece”, indicó

“Se va generando la sensación de que es mejor no volver a rayar”

El programa de recuperación de fachadas del eje Gran Avenida incluye una mantención semanal, según indicaron desde la gobernación, además de “manutenciones extraordinarias cuando sea pertinente”, por ejemplo, marchas o eventos que lo requieran. Cabe destacar que el proyecto tiene una duración de dos años, inició en septiembre de 2024 y concluye en septiembre de 2026. “Después tenemos que renovarlo”, sostuvo Orrego.

De acuerdo al Gobierno de Santiago, se eliminaron 64 mil 716 rayados en este proceso. La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, aseguró que “en general se han mantenido mejor los espacios, pero además cuando han vuelto a ser rayados, vandalizados, han sido nuevamente recuperados”.

“El Edificio Consistorial no estaba tan rayado, pero aquí están las fotos del antes y el después, la verdad es que lamentablemente toda la fachada del Barros Luco y del Exequiel están muy rayados permanentemente. Esto es algo que cada cierto tiempo se repite, pero ha ido bajando y eso es una señal de que cuando uno mantiene los espacios se va generando esta sensación de que es mejor no volver a rayar, porque se va a borrar”, analizó la autoridad.

Por su parte, el alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga, aseguró que con medidas como esta se transforma la construcción de la ciudad. Y criticó la “mirada miope de mirar una o dos comunas” cuando todas juntas se transforman en un gran Santiago “en la medida que somos considerados”.

“En El Bosque el impacto son 4 km de intervención. Son rayados que eran muros grises, feos y hoy día son muros que están pintados y que le dan alegría, color y efectivamente transforman una mirada de inseguridad a una mirada distinta. Los vecinos son corresponsables. No solo vamos a mantener con este proyecto los muros, sino que los vecinos también se han hecho parte de esto”, agregó.