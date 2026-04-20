U. de Chile y Editorial Universitaria anuncian cuarta sesión del ciclo “Ecos de Lectura”

En el marco del Mes del Libro y la Lectura, el próximo martes 28 de abril a las 12:00 horas se realizará la cuarta sesión de “Ecos de lectura”. En esta ocasión, la actividad se orientará a reflexionar sobre la obra “Entre lo invisible y lo asombroso” y contará con la participación del decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Raúl Villarroel.

Este espacio cultural, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Casa de Bello en conjunto con la Editorial Universitaria, surge como una instancia de vinculación con la comunidad para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo en torno al patrimonio bibliográfico de la institución. A través de la revisita a obras fundamentales de su catálogo, el ciclo reúne a autores y académicos en una conversación que, en esta oportunidad, abordará el origen de la escritura y el pensamiento filosófico a partir de la edición póstuma de “Entre lo invisible y lo asombroso”, realizada por el decano Raúl Villarroel.

Respecto a esta cuarta edición, Lilian Isamit, gerenta General de Editorial Universitaria indicó que para la editorial “es muy importante gestionar, colaborar y trabajar en conjunto con la Universidad de Chile en la realización de estos encuentros, cumpliendo así parte de nuestra misión: difundir el pensamiento y la investigación de nuestros autores. A partir de ello, el público asistente tiene la oportunidad de escuchar y dialogar en torno al tema definido cada mes”.

Fabián Retamal, director de Extensión de la Universidad de Chile, destacó la importancia de democratizar estos espacios. “Nuestro objetivo es que el conocimiento no se quede encerrado en las bibliotecas, sino que circule y se discuta en comunidad. Con esta iniciativa invitamos a la comunidad a habitar la universidad y a reconocer que el pensamiento crítico es un bien común que debemos cultivar entre todos”.

Las jornadas de “Ecos de lectura” funcionarán de manera mensual y su programación será compartida a través de los canales oficiales de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y Editorial Universitaria.

Las inscripciones para asistir de forma presencial se realizan a través del siguiente formulario oficial.