Astrónoma U. de Chile explica cómo y cuándo ver la lluvia de Líridas

Cada mes de abril, es posible observar en el cielo nocturno la lluvia de meteoros Líridas, un evento astronómico esperado por aficionadas y especialistas. Aunque popularmente se conoce como “lluvia de estrellas”, no se trata de estrellas cayendo, sino de pequeños fragmentos de origen cometario que ingresan a gran velocidad a la atmósfera terrestre y producen destellos luminosos visibles desde la superficie.

Este fenómeno se inició el 14 de abril y se extenderá hasta el 30 del mismo mes, aunque su punto máximo de observación desde Chile se podrá apreciar entre las noches del 21 y la madrugada del 22 de abril. Sobre la importancia del evento astronómico, Andrea Mejías, astrónoma y coordinadora de Extensión del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, destaca: “Es una lluvia de estrellas muy particular, porque existen registros de su observación desde hace más de 2.500 años”. Eso la convierte en una de las más antiguas de las que se tiene registro”.

Específicamente, las Líridas se producen cuando la Tierra, en su recorrido habitual alrededor del Sol, atraviesa los restos del cometa Thatcher. Estos fragmentos ingresan a la atmósfera a gran velocidad, generan fricción con el aire y provocan su incandescencia. El resultado es una estela luminosa breve, pero visible a simple vista.

Otro rasgo distintivo de esta lluvia de meteoros es la capacidad de generar bólidos, es decir, meteoros especialmente brillantes que dejan una estela visible durante varios segundos. “En esta lluvia se tiende a formar meteoros muy grandes y luminosos, lo que produce un efecto visual particularmente llamativo para quienes quieran verlo”, destaca la astrónoma.

El nombre de este fenómeno astronómico proviene de la constelación de Lira, ya que, desde la perspectiva terrestre, los meteoros parecen originarse específicamente en ese sector del cielo. “Es un efecto óptico. No es que se generen en esa constelación, sino que, al observarlos, parecen venir desde ese punto”, explica la especialista.

Recomendaciones para observarlas desde Chile

Desde Chile, las Líridas podrán observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni binoculares, ya que los meteoros pueden aparecer en distintas zonas del cielo. “Lo mejor es buscar un lugar despejado, ojalá oscuro, y mirar hacia arriba. Si usas binoculares o telescopios, reduces el campo de visión y puedes perderte gran parte del espectáculo”, explica Mejías.

Para una mejor experiencia, se recomienda evitar sectores con alta contaminación lumínica, especialmente en ciudades como Santiago, donde la iluminación artificial dificulta la observación del cielo nocturno. En contraste, zonas del norte del país ofrecen condiciones privilegiadas, lo que aumenta las probabilidades de observar estas estelas luminosas.

Además, es importante considerar aspectos prácticos como abrigarse adecuadamente, elegir un lugar cómodo y dar tiempo a que la vista se adapte a la oscuridad, proceso que puede tardar entre 15 y 20 minutos. “Una recomendación importante es no tener la pantalla del teléfono demasiado brillante ni luces cercanas. La idea es disfrutar el momento y desconectarse un poco”, agrega.

Respecto del horario, el mejor momento para observar este fenómeno será durante la madrugada, especialmente después de las 2:30 horas. Como referencia, la astrónoma destaca: “La mejor recomendación es mantener la vista en el cielo de forma constante, idealmente tomando como referencia la constelación de Lira, que se ubica hacia el norte y no muy alta sobre el horizonte. Allí destaca Vega, una estrella muy brillante que puede servir como punto de orientación para la observación”.

Fenómenos periódicos y una invitación a mirar el cielo

Las Líridas forman parte de un conjunto de lluvias de meteoros que ocurren periódicamente a lo largo del año. “Las lluvias de estrellas son eventos periódicos. Se repiten todos los años porque la Tierra vuelve a pasar por estas zonas con restos de cometas”, explica Mejías.

De acuerdo con el calendario de eventos astronómicos publicado por el Gobierno de Chile, otras lluvias de meteoros que también podrán observarse este año son:

6 de mayo: Eta Acuáridas

31 de julio: Delta Acuáridas del Sur

17 de noviembre: Leónidas

4 al 17 de diciembre: Gemínidas

Más allá de su valor científico, las lluvias de meteoros representan una oportunidad para reconectar con el entorno y detenerse a observar el cielo en medio de la vida cotidiana. En ese sentido, este tipo de eventos no solo despierta el interés por la astronomía, sino que también promueve una experiencia de contemplación poco habitual en contextos urbanos. “Estar pendiente de estos eventos ayuda a despertar la curiosidad: por qué ocurren, qué los genera y cuándo será el próximo. Eso es fundamental para fomentar el interés científico”, concluye.