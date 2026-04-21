Bachelet abre carrera a la ONU y cita a Violeta Parra: "No aceptemos la desesperanza, todo lo contrario"

Michelle Bachelet abrió este martes la carrera por la secretaría general de Naciones Unidas, al exponer sobre su candidatura frente a la asamblea del organismo internacional. La expresidenta inició sus palabras agradeciendo “la confianza” de Brasil y México, quienes respaldan su candidatura “en este momento de peligro y de esperanza”.

“Mi mensaje principal es la necesidad urgente de esperanza. Nuestro mundo y el orden que se basa en el derecho internacional que lo apuntala se ve bajo una presión nunca antes vista. Mi relato es uno de los tantos millones que ven lo que ocurre cuando falla ese orden”, aseguró.

Frente a los representantes de los distintos países que integran la organización multilateral, la exmandataria expuso su testimonio familiar. “El día del Golpe de Estado de 1973 en mi país, mi padre, un excelente miembro de la Fuerza Aérea chilena, cuya convicción era el Estado de Derecho, sufrió las consecuencias cuando los que estaban en el poder traicionaron al Estado de Derecho. Pero la presión internacional y la solidaridad en el mundo ayudó a restablecer la paz y la democracia en mi patria. Cuando necesitábamos esperadamente la esperanza, el mundo la ofreció”, subrayó.

En esa línea, señaló los cargos de representación democrática que ha ocupado tanto en Chile como a nivel internacional: dos veces presidenta de la nación, primera mujer en ocupar el cargo; dos veces ministra de gobierno, primera directora de ONU Mujeres y alta comisionada de Derechos Humanos.

“Comparezco ante ustedes para recuperar la necesidad urgente del diálogo, porque las deliberaciones y la cooperación multilateral han sido la plataforma funcional sobre la que se construyó esta organización y siguen siendo el puente hacia el futuro”, enfatizó la líder.

En ese sentido, Bachelet aseguró que es necesario avanzar en una organización más moderna centrada en “resultados reales, sostenibles y verificables, como por ejemplo, eficacia en la gestión, coherencia y un liderazgo de confianza”.

“Hay que actuar en un entorno de gran incertidumbre, competencia estratégica, conflictos armados que se propagan, graves violaciones al derecho internacional y derechos humanos, desigualdades que se profundizan, cambio climático con desastres e interrupción tecnológica. La confianza en las instituciones se ha visto muy debilitada y precisamente porque lo que está en juego, la materia prima de la transformación nunca había sido tan abundante”, analizó.

Al cierre de su exposición, la expresidenta contó que aceptó la candidatura para “escuchar el llamado urgente a la esperanza, una esperanza para el diálogo, para la inspiración, una esperanza vehemente para dar pábulo a la fe del liderazgo de Naciones Unidas”.

Así, recordó la última intervención de Nelson Mandela ante la ONU y dijo que “hacía votos porque los líderes no permitieran que ninguna persona fuera negada de la libertad”.

“Es con este espíritu de servicio que respondo humildemente al llamado de Mandela, ofreciendo mi experiencia para guiar a esta organización a través de este momento sin precedentes hacia un mundo más inclusivo”, declaró.

Finalmente, cerró citando “Gracias a la vida” de la cantautora nacional, Violeta Parra: “La legendaria cantante de mi patria, cantó una vez dos elementos que hemos de forjar y cito: ‘El canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto’. Es un sueño que se encuentra en la boca de otros para que un mundo se convierta en uno que comparte el canto. No aceptemos la desesperanza, todo lo contrario. Debemos optar por la esperanza, reparar, anticiparnos y, sobre todo, tener el coraje de cooperar para que el mundo pueda prosperar nuevamente, vivir en paz y garantizar la dignidad humana de todos. Esta es mi visión para el futuro renovado de las Naciones Unidas que hoy presentamos ante ustedes. Muchas gracias”.