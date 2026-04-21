Bassa y el proyecto de Reconstrucción: "Tener sobre la mesa una reforma tributaria regresiva es suficiente para no entrar en el fondo”

El diputado por la Región de Valparaíso y militante del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa, reconoció que es poco lo que se sabe del proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno. Aún así, subrayó que está claro que “nosotros no estamos en favor de una reforma tributaria regresiva, que recaude menos”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario afirmó que no está de acuerdo con que sean “los trabajadores, las clase media, quienes deban pagar los costos de una eventual reconstrucción”.

“Me parece un poco de mal gusto usar el dolor de las familias de las regiones de Valparaíso y Biobío, a propósito de los incendios tan dramáticos que hemos conocido en los últimos años, como una excusa para meter de contrabando una reforma tributaria que es básicamente la agenda de los Chicago Boys de la década del 80”, subrayó.

En esa misma línea, y respondiendo a si aprobará o no la idea de legislar, Bassa expresó que “la sola idea de tener sobre la mesa una reforma tributaria regresiva es suficiente para no entrar en el fondo”.

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“La verdad es que la evolución de las reformas tributarias de los últimos gobiernos ha ido en un sentido contrario. Desde los 90 a la fecha hemos ido generando mejores condiciones para que el Estado recaude y me parece que entrar en la discusión de una reforma tributaria que disminuye la capacidad de recaudación del Estado es una derrota para el país”, estimó.

Por otra parte, requerido sobre la constitucionalidad del proyecto, el abogado recordó que, en la práctica, “son distintos proyectos de ley” y “no uno solo”. Por lo mismo, sostuvo que al tratarse de una ley miscelánea “carece de un aspecto muy importante para el diseño constitucional en su conjunto, que es una idea matriz”.

“Dado que estos son varios proyectos de ley que abordan materias que son distintas entre sí, incluso que se tensionan entre sí, es razonable pensar que no cumple con el requisito de tener una idea matriz. En ese sentido, es razonable pensar que tiene un elemento de inconstitucionalidad que al menos debería ser revisado por el Tribunal Constitucional”, señaló.

Además, Bassa se refirió a la disputa por el relato sobre el proyecto. Mientras que la oposición ha insistido en que se trata de una iniciativa que solo beneficia a los más ricos, el Gobierno ha respondido que beneficiará a la clase media.

Sobre lo anterior, el diputado del FA recalcó que el conflicto “tiene un límite que para mí es muy claro, que es el contenido del proyecto”. “Lo cierto es que el proyecto de ley tiene una reforma tributaria que beneficia directamente a los sectores más acomodados del país. Se mejora la condición de tributación para las empresas, se mejora la condición de impuestos para los dueños de esas empresas, se mejora la condición de impuestos para los dueños de inmuebles que pagan tributos”, explicó.

Así, el frenteamplista enfatizó que: “Esos son datos objetivos y sobre la base de esos datos objetivos, el Gobierno insiste en una posición muy dogmática que viene de los tiempos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los 80”.