Chile arranca con triunfos en tenis y bádminton en Panamá 2026

El Team Chile tuvo un auspicioso comienzo en el tenis de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, en una jornada sin finales, pero con resultados alentadores para la delegación nacional.

En el “deporte blanco”, Carlos Silva avanzó con solidez en la primera ronda del cuadro de singles, mostrando buen nivel desde el inicio del torneo. Además, en la competencia de dobles, el propio Silva junto a Benjamín Pérez lograron instalarse en los cuartos de final, consolidando una jornada positiva para el tenis chileno.

Más temprano, la badmintonista Josefina Reyes también celebró en su estreno, quedando a solo una victoria de asegurar una medalla en la competencia, lo que la posiciona como una de las cartas nacionales en la disciplina.

La actividad del Team Chile continuará este martes con los estrenos en golf y taekwondo, en busca de seguir sumando buenas actuaciones en el certamen juvenil continental.