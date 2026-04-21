Chile y EE.UU. firmaron acuerdo para fortalecer el combate al crimen organizado

El Ministerio de Seguridad y el Departamento de Estado de Estados Unidos consolidaron una alianza estratégica basada en el trabajo colaborativo entre el FBI y la PDI, que busca robustecer las capacidades de las fuerzas de orden y seguridad para enfrentar las nuevas formas de acción del crimen organizado.

La alianza se firmó en una ceremonia que se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este instrumento corresponde a una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley entre ambos países, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado transnacional.

El acuerdo refuerza especialmente la cooperación entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el FBI, fortaleciendo capacidades conjuntas para la investigación, desarticulación de redes criminales y persecución de delitos complejos, incluyendo nuevas líneas de trabajo en recintos penitenciarios. Asimismo, contempla apoyo técnico, capacitación y recursos para equipamiento tecnológico y logístico, junto con un aporte de 1 millón de dólares destinados a fortalecer esta cooperación.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, destacó que este acuerdo marca un avance estratégico para Chile en tres dimensiones clave:

“Primero, Chile pasa a jugar en la primera línea internacional contra el crimen organizado. No vamos a enfrentar solos al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el lavado de activos ni a las mafias que operan sin fronteras. En segundo lugar, el FBI respalda a Chile porque ve un socio serio y efectivo, y por el prestigio de nuestra Policía de Investigaciones. Este acuerdo contempla un millón de dólares adicionales en cooperación e inteligencia compartida”, dijo la ministra.

En tanto, señaló que con el acuerdo “fortalecemos nuestra capacidad de anticipar el delito. El Estado de Chile va a estar un paso adelante, va a tener el control como siempre debió haber tenido”.