Choque en Codelco: Pacheco defiendió su legado y Quiroz señaló alertas por el futuro de la empresa

En una junta de accionistas marcada por tensiones y definiciones, Codelco se convirtió en el escenario de dos miradas sobre la principal empresa estatal del país: la defensa de su solidez estructural y la creciente preocupación por su desempeño futuro.

La cita fue la ocasión para que Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, dijera adiós a la estatal, cerrando su gestión con un discurso de 45 minutos, acompañado por todo el directorio.

En su intervención respondió directamente a las críticas del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas: “Es imperativo ser categórico frente a las narrativas de inestabilidad. Codelco no está en crisis. Por el contrario, los datos demuestran que Codelco es y sigue siendo el mejor negocio para Chile”, afirmó.

Las declaraciones se enmarcan en los cuestionamientos que Mas había realizado días antes, al señalar “el Gobierno tiene una mirada crítica de lo que está pasando en Codelco”, atribuyendo problemas de seguridad y producción a “problemas de gestión que vienen de hace tiempo”.

En la conferencia Cesco Week, el ministro profundizó sus críticas, aunque cometió un error al señalar que la estatal debía producir 1,7 millones de toneladas este año. Pacheco lo corrigió: “Este balance productivo de 2025 es el reflejo de una corporación en transición, cuya meta sigue siendo recuperar una producción total… de un millón 700 mil toneladas a 2030, tal como se dio a conocer en 2019”.

Defensa del rol estrátegico

El ex presidente insistió en la importancia de mantener a Codelco como activo estratégico: “Durante décadas se dijo que Codelco es el sueldo de Chile. Hoy entendemos, además, que la minería es parte de la geopolítica: producir minerales críticos es un desafío técnico, pero es más una responsabilidad estratégica”.

Agregó: “Chile ha fortalecido su posición gracias a sus recursos y su capital humano, pero principalmente porque cuenta con Codelco, su activo más estratégico. Cuidar este legado no es una opción; es una obligación”.

Y advirtió: “Someter a esta corporación a la inestabilidad de ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse. Cuidar a Codelco es cuidar a Chile”.

La caída productiva

Parte importante de su discurso estuvo dedicado a explicar las razones de la baja en la producción. Recordó un estudio que identificó cuatro factores estructurales: antigüedad de los yacimientos, caída de las leyes de mineral, incremento de costos y riesgos geotécnicos, y atraso en los proyectos estructurales.

“Recibimos una cartera de proyectos que sufría la tensión de un inicio tardío y una ejecución simultánea, al límite de las capacidades del mercado”, explicó.

Destacó que ahora se entrega “una ruta de inversiones con bases técnicas realistas, cronogramas ajustados y un control de gestión que asume la volatilidad del entorno global”.

Costos y deuda

Pacheco reconoció que en 2025 los costos directos (C1) alcanzaron US$ 208,65 por libra, vinculados a la caída de las leyes de mineral, mayor profundidad de los yacimientos y el alto costo del agua desalinizada.

Criticó la visión de gestiones anteriores: “El alza de costos en Codelco es la factura que hoy pagamos por creer que la gestión operativa podría compensar indefinidamente problemas que eran, en esencia, geológicos y estructurales. No se puede ‘gestionar’ una caída de ley o una mayor profundidad de los rajos sólo con eficiencia; se requiere infraestructura, tecnología nueva, mejor geología y mayor exploración”.

Respecto al endeudamiento, recordó que la deuda pasó de US$ 17.242 millones en 2021 a US$ 24.658 millones en 2025, en paralelo a inversiones por US$ 17.725 millones para extender la vida útil de los yacimientos.

“Mientras las compañías privadas reinvierten anualmente entre 20% y 40% de sus utilidades para mantener su competitividad, Codelco ha operado históricamente con una reinversión de utilidades de cero pesos”, finalizó.

Las críticas de Quiroz

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó inquietud sobre el futuro de la cuprífera: “Aquí escuchamos unas proyecciones hacia adelante y explicaciones hacia atrás, e incorporamos el análisis para mirarlas y con detención, pero en la segunda parte de la conversación con el presidente, yo creo que hay una luz de alerta que nosotros nos ponemos, que es hacia el futuro, porque más allá de la explicación del pasado, de lo que se piensa en el futuro, el hecho es que la producción de últimos años cayó cerca de 20% y se invirtieron 17 mil millones de dólares”.

Agregó: “Se supone que era la rentabilidad del futuro, pero los hechos hasta ahora son esos. Vemos con preocupación siempre, cómo vemos el futuro de la compañía, lo vemos con preocupación y con atención, y vamos a estarlo siguiendo”.

Debate sobre los directores y la propiedad

En relación a los nombramientos, Quiroz precisó que “los va a nombrar oportunamente el Gobierno, así que ese es otro tema”.

Consultado por la eventual venta de activos, fue categórico: “La propiedad de la cuprífera está en la Constitución, es un precepto constitucional, y cualquier tema que pudiese llegar el día de mañana a plantearse, es una decisión constitucional de todos los chilenos, que excede largamente cualquier política u opinión de un gobierno particular, y no responde al gobierno corporativo, responde a una decisión nacional”.

Concluyó: “Por ahora, estamos aquí enfocados en cómo mejorar el performance, y vemos con preocupación la situación, porque es como hay que verla en esas circunstancias, y esa es nuestra posición”.