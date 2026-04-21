Codelco en la mira del Gobierno: última junta de accionistas revive el fantasma de la privatización

Un nuevo flanco abrió el Gobierno en torno a Codelco tras la reciente junta de accionistas de la empresa pública, instancia en la que fue cuestionada la gestión encabezada por Máximo Pacheco. En ella se plantearon dudas respecto del nivel de endeudamiento y el desempeño productivo de la estatal.

Tras la cita, se reabrió el debate sobre una eventual apertura al capital privado. Desde el Gobierno no han abordado formalmente la opción de una privatización. Sin embargo, el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, señaló que la actual administración ve con “una mirada crítica lo que está pasando en Codelco”.

Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Minería, Daniel Valenzuela, respaldó los cuestionamientos del Ejecutivo y puso el foco en el deterioro financiero de la empresa. “Si bien el Estado ha sido financiado durante la vida de Codelco con más de $180 mil millones de dólares, algo que nos preocupa mucho es cómo crece la deuda en Codelco. No puede ser que en los últimos cinco años la deuda se haya disparado en más de $5 mil millones de dólares”, comentó y afirmó que “respaldamos las palabras del Ejecutivo”.

No obstante, el parlamentario descartó un escenario de privatización en el corto plazo. “No hay espacio para hablar de privatizar Codelco, lo que sí es necesario es darle más de una mirada. No es posible que esta deuda crezca tanto”, insistió Valenzuela.

Reflexiones de expertos

El análisis técnico y político mostró sus matices en torno a la discusión. La abogada y jefa editorial de Faro UDD, Fernanda García, sostuvo que la idea de abrir la propiedad de la estatal ha estado presente hace años en ciertos círculos y que su reaparición no es casual.

“Es un poco teoría del complot. Hace mucho tiempo está este ruido y uno sabe que existen posiciones, porque además hay experiencias comparadas que han propuesto que el déficit estructural que tiene Chile, que está llegando al 41%, y estamos cerca del límite que plantea el Consejo Fiscal Autónomo del 45%, la línea roja, que todos los problemas se solucionarían, si es que Codelco fuera privatizado. No en un 100%, sino en un 49%”, señaló durante su participación en el panel de conversación de Radioanálisis.

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Desde esa perspectiva, García vinculó el debate con necesidades fiscales y con cuestionamientos a la gestión de la empresa, ámbitos que quedaron instalados con fuerza tras la junta de accionistas.

En contraste a la posición expresada por el Ejecutivo, el economista y académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, relativizó la idea de una crisis estructural y puso el acento en factores operacionales y de largo plazo, marcando una diferencia con las lecturas más alarmistas.

“No me gusta hablar de crisis, pero configura un escenario en que hay que hacer cambios importantes. Lo principal aquí es que el gobierno entrante ha elaborado un relato que es muy catastrófico sobre Codelco, en mi opinión, que no tiene un diagnóstico adecuado y tampoco tiene un plan”, afirmó.

El economista agregó que “reducir el problema a que Codelco sea más eficiente es una simplificación que no lleva a absolutamente nada”.

En esa misma línea, García describió cómo el argumento se ha articulado en el debate público. “Uno escucha una y otra vez que se plantea: ‘todos sabemos que este tema está fuera de la mesa, pero que todo se solucionaría si hubiera una privatización de Codelco, no total, sino parcial’. Y que de ese modo se tendría una cantidad de recursos fiscales importantes que se podrían destinar a política pública inmediata, que no tiene financiamiento, cito como ejemplo que he escuchado: Sala Cuna Universal”, indicó.

Lagos, en tanto, abordó las causas del deterioro reciente de Codelco, el cual atribuye a factores estructurales. “Se ha deteriorado por causas que son súper simples de entender. Y esas causas son la puesta en marcha tanto de Chuquicamata subterráneo como de los nuevos proyectos en El Teniente”, apuntó.

Sin embargo, el economista advirtió que el problema central no radica solo en gestión, sino en el modelo de financiamiento: “Uno de los problemas centrales de Codelco es el endeudamiento, pero eso no se debe a Codelco, se debe al gobierno, que no le ha entregado financiamiento para reinvertir, como hacen las privadas”.

El economista identifica tres alternativas para enfrentar ese escenario. “Una es que el gobierno, el Estado, el dueño, le entregue los recursos como debería haberse entregado. Eso no va a ocurrir, porque el Estado ha tenido menos ingresos de los esperados, debido al menor crecimiento. Por lo tanto, no le va a entregar recursos adicionales a Codelco para reinvertir”, descartó Lagos sobre la primera vía.

“Una segunda alternativa es que Codelco pague su propia deuda. Esto es posible, pero es de alto riesgo, porque es de un futuro muy largo y en el supuesto que el precio del cobre esté muy alto”, complementó Lagos.

En ese marco, planteó una salida intermedia que dialoga indirectamente con el debate sobre privatización, aunque con matices relevantes. “Y la tercera alternativa, que es la única que va quedando abierta, es meter capitales externos. Yo he propuesto que se metan capitales de fondos soberanos. No de empresas”, manifestó el experto.

“¿Qué fondos soberanos? Noruega, Arabia Saudita y tal vez otros. Eso se ha hecho antes en otras minas del mundo. No es imposible hacerlo en Codelco”, argumentó.

Según Lagos, lo último permitiría rebajar la deuda en forma muy importante y reducir el problema de la inversión de capital que tiene en este momento la empresa.