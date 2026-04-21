Confirman condenas para exoficiales que quemaron archivos del caso Frei Montalva

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, en fallo unánime, las condenas de tres oficiales en retiro del Ejército por la incineración de archivos de la CNI.

Dicha actuación del personal militar impidió contar con información clave entre 1980 y 1982 sobre el funcionamiento de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de la dictadura encargado de la represión, incluyendo el seguimiento al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

El tribunal ratificó las penas para el general de Brigada (r) Eduardo Jara Hallad y la teniente coronel (r) Mercedes Rojas Kuschevich, ambas de 3 años y un día de reclusión, como autores del delito de infidelidad en la custodia de documentos. En tanto, el general de División (r) Carlos Chacón Guerrero recibió una pena de 200 días de reclusión como encubridor.

Los hechos ocurrieron entre 2000 y 2001, cuando, por orden de Jara Hallad, la teniente coronel coordinó la destrucción de archivos microfilmados de la CNI. Tras revisar el material en dependencias de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), se instruyó el traslado de documentos a la localidad de Nos.

En la Escuela de Inteligencia del Ejército, los archivos fueron quemados de forma irregular y sin registro legal. Pese a la falta de actas, el procedimiento fue informado al entonces jefe del Estado Mayor, Carlos Chacón.

Archivos clave para causas de derechos humanos

En su calidad de custodio de los archivos de las Comisiones Valech I y Valech II, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha destacado la relevancia de estos registros sobre violaciones a los derechos humanos.

Desde la justicia transicional, estos documentos son pruebas fundamentales en causas judiciales, ya que permiten identificar responsabilidades del Estado, reconstruir cadenas de mando y aportar antecedentes en casos de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, desde la perspectiva de la reparación a las víctimas, los archivos facilitan el acceso a información sobre personas afectadas, ayudando a romper décadas de silencio. En el plano social, contribuyen a la memoria histórica, la educación en derechos humanos y la no repetición.

El fallo evidencia las dificultades para acceder a la verdad, ya que la destrucción de archivos de la CNI impide reconstruir aspectos clave de su funcionamiento entre 1980 y 1982, así como el seguimiento al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.