Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de Abril de 2026


"Dejen de llorar": Kaiser emplaza a alcaldes que cuestionan el Plan de Reconstrucción Nacional

Frente a las alertas que prendieron jefes comunales de oposición y el progresismo ante la eventual eliminación de las contribuciones, el timonel del Partido Nacional Libertario señaló que la iniciativa del Gobierno le haría un "favor" a los ediles.

Frente a las alertas que prendieron jefes comunales de oposición y el progresismo ante la eventual eliminación de las contribuciones, el timonel del Partido Nacional Libertario señaló que la iniciativa del Gobierno le haría un "favor" a los ediles.

Política

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió este lunes al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno y a las críticas de varios alcaldes, quienes advirtieron que la medida podría perjudicar el Fondo Común Municipal.

En conversación con 24 Horas, el exdiputado afirmó que desde su colectividad están “disponibles para conversar sobre otra fuente de ingresos para el Fondo Común Municipal” si la iniciativa termina afectando su recaudación. En esa línea, propuso redirigir hacia ese fondo los impuestos correctivos, como el gravamen al tabaco.

“Hay otros países donde el impuesto a las bebidas, a los alcoholes, va a las municipalidades. ¿Por qué tiene que ser necesariamente el de las contribuciones, que es un impuesto tan odioso, por lo demás?”, comentó al mismo medio.

Durante la entrevista, Kaiser también arremetió contra los jefes comunales que cuestionaron el proyecto y los desafió a “dejar de llorar”. “Entonces, que dejen de llorar los alcaldes. Si el problema que tienen (…) Aquí les estamos haciendo un favor. No solamente les estamos ofreciendo que se puede generar un reemplazo a este impuesto, sino que les estamos permitiendo mirar a sus vecinos a la cara y a los ojos, sin tener la sensación de estarles amenazando la propiedad”, agregó.

Cabe recordar que un grupo de alcaldes y alcaldesas de oposición y del progresismo expresaron su rechazo al proyecto legislativo anunciado por el Ejecutivo en cadena nacional mediante una declaración pública. Las críticas apuntaron especialmente a la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años, una medida que, según argumentaron, podría poner en “riesgo” el Fondo Común Municipal.

Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró en un punto de prensa que “las platas del Fondo Común Municipal van a ser repuestas y no va a haber merma (…); no vamos a afectar las finanzas de los municipios más vulnerables del país”.

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