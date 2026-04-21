EEUU e Irán inician nueva ronda de negociaciones en Pakistán al terminar tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán se sentaría en la mesa de negociaciones prevista para este martes en la capital de Pakistán, Islamabad, o según advirtió, “se enfrentaría a problemas nunca antes vistos”. Mañana terminaba la tregua de dos semanas.

Durante una breve entrevista telefónica en el programa de radio “The John’s Frederciks Show”, Trump insistió en ver a sus homólogos iraníes en una nueva ronda de conversaciones en Islamabad, al tiempo que amenazó a la República Islámica con unas posibles consecuencias que no quiso aclarar. No obstante, hasta ahora, las autoridades iraníes únicamente habían manifestado no haber tomado una decisión al respecto.

“Van a tener que negociar, y si no lo hacen, se van a enfrentar a problemas nunca antes vistos”, señaló. El inquilino de la Casa Blanca se mostró optimista al manifestar que esperaba que Teherán llegara a un acuerdo “justo” con ellos y que pudiera, así, el país asiático, iniciar la reconstrucción “sin armas nucleares”.

Sobre el inicio del conflicto, Trump volvió a justificar la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, alegando que “no tenían otra opción” y que era algo “necesario”. “Hemos hecho un gran trabajo y lo cerraremos. Todos estarán contentos”, aseguró.

Trump también apuntó que el acuerdo que tenía intención de alcanzar con Irán sería “mucho mejor” que el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) suscrito en 2015 con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al frente del país norteamericano.

A ese respecto, denunció que el PIAC “era un camino garantizado hacia la bomba nuclear” y reprochó que “entregaron (a Irán) 1.700 millones de dólares en efectivo cargado en un Boeing 757 destino Irán para que la dirigencia iraní lo gastara como quisiera”.