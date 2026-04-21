En medio del "pirquineo" y las negociaciones: Gobierno ingresaría este miércoles el proyecto de reconstrucción

El ingreso al Congreso del proyecto de reconstrucción nacional, que se esperaba para este martes, volvió a ser aplazado por parte del Gobierno. Esto, en medio de las negociaciones del Ejecutivo con el Partido de la Gente (PDG), colectividad que sería clave para que se apruebe la idea de legislar.

El propio Presidente José Antonio Kast aseguró que la intención sigue siendo que el proyecto ingrese “dentro de esta semana”. “Esperamos que sea mañana”, precisó el Mandatario.

De acuerdo al Jefe de Estado, el Gobierno ha ido “recogiendo distintas inquietudes, han habido distintas reuniones, presentaciones, y creo que es importante recoger todo eso y que después sea el Congreso el que libremente diga qué opina del proyecto que se va a ingresar”.

Más temprano, en Valparaíso, la bancada del PDG sostuvo que fueron los diálogos que sostuvieron con ellos los que retrasaron el ingreso del proyecto. El lunes los diputados y diputadas de la tienda se reunieron en el Congreso con el ministro de la Segpres, José García Ruminot. Más tarde, sostuvieron un encuentro telemático al que también se incorporó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, explicó que la línea roja para sus parlamentarios es la incorporación de la eliminación del IVA de los pañales y medicamentos. Respecto a la disminución del impuesto empresarial —asunto que ha sido cuestionado desde la Democracia Cristiana (DC) al Partido Comunista (PC)— se mostró dispuesto a dialogar.

“Nosotros lo que hemos dicho es que si incluyen las medidas que estamos levantando para poder representar a nuestras personas, por supuesto que estamos disponibles de poder avanzar, pero después cada medida se tiene que analizar en su mérito”, advirtió.

En la oposición se expresaron duras críticas al nuevo retraso en la presentación del proyecto. El diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, afirmó que el Gobierno está optando por un “pirquineo” que, a su juicio, es antidemocrático. “Este proyecto de ley está anunciado hace más de un mes, desde que prácticamente se inició este Gobierno. Sin embargo, todo lo que sabemos hasta el momento son opiniones, ideas, pero nada concreto, aún no se ingresa nada y lo que da cuenta, o lo que nos genera cierta sospecha, es que están pirquineando votos”, dijo.

“Pirquinear votos es lo más antidemocrático que puede existir, es vulnerar la voluntad soberana del pueblo, vulnerar la democracia. Por lo tanto, nos llama profundamente la atención que se esté realizando un movimiento de esta naturaleza, porque esto es absolutamente grave”, insistió.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, acusó una “improvisación descarada” del Gobierno. Esto, en la previa a la reunión que el partido sostendrá este miércoles con el ministro García Ruminot.

“La verdad es que no sabemos muy bien cuál va a ser el contenido del proyecto y para eso, justamente, le hemos pedido una reunión al ministro García, porque no se puede improvisar con el bolsillo de la clase media mientras a lo más ricos se le sigue dando cancha abierta para acumular más”, indicó.

Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, defendió el actuar del Gobierno, argumentando que el nuevo retraso es una oportunidad “para poder llegar a otros sectores dentro de la Cámara de Diputados, para lograr un acuerdo que nos dé una mayor robustez y tenga un flujo expedito”.

Justamente, en ese afán, el Ejecutivo se reunió la tarde de este martes con los tres parlamentarios de Demócratas: los senadores Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, y la diputada Joanna Pérez. Esta última, agradeció la disposición del Gobierno para escuchar sus propuestas, entre las que se cuenta la ampliación del bolsillo familiar eléctronico y medidas dirigidas al empleo femenino y la pymes.

Pérez señaló que están disponibles “para acompañar, apoyar en esto y creemos que son importantes esas señales. Aquí hacemos un llamado a la oposición: se puede no estar de acuerdo con alguna propuesta, pero se espera que ellos presenten propuestas, no solo criticar por criticar”, aseveró.