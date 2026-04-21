Gobierno alista ingreso de proyecto de reconstrucción nacional a la Cámara de Diputados

El Gobierno ingresaría este martes o miércoles a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que inicie su trámite en el Congreso, el proyecto de reconstrucción nacional, presentado el 15 de abril pasado por el Presidente José Antonio Kast.

Además del oficialismo, el proyecto contaría con el apoyo del Partido Nacional Libertario y de algunos diputados del PDG que le darían la mayoría de 78 votos para aprobar en general cuando la iniciativa llegue a la sala. Se da como un hecho el rechazo de la oposición si el Gobierno no separa la reforma tributaria.

Según anunció el Mandatario en su cadena nacional, el objetivo central del Plan de Reconstrucción Nacional es llegar año 2030 con una tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

A través de 40 medidas, el Gobierno busca recuperar el crecimiento, mejorar los sueldos y brindar seguridad social a todas las familias chilenas. Este plan de reconstrucción considera los siguientes grandes ejes:

Alivio tributario: reducción del impuesto de primera categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo.

Fondo de Emergencia: ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.

Vivienda y personas mayores: exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores.

Certeza Jurídica: agilización de permisos sectoriales y protección a la inversión.

Eliminación del IVA de las viviendas

Una de las medidas más destacadas es la exención transitoria y opcional de IVA a la venta de viviendas nuevas. Esta disposición busca movilizar un stock de aproximadamente 100 mil viviendas que hoy se encuentran disponibles, pero sin compradores activos debido a los altos costos.

La rebaja del IVA en viviendas tiene las siguientes características:

Plazo: La medida tendrá una vigencia de 12 meses desde su implementación.

Alcance: Aplica a viviendas con recepción final o parcial, incluyendo bodegas y estacionamientos si se venden en el mismo acto.

Impacto: Permite una reducción directa en el precio de compra, facilitando que miles de familias puedan cumplir el sueño de la casa propia mientras se dinamiza el sector de la construcción.

Eliminación de contribuciones

Además, el proyecto introduce la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para personas mayores de 65 años. Este beneficio reconoce el esfuerzo de toda una vida, estableciendo una exención total del impuesto territorial sobre la residencia habitual del contribuyente.

El propietario del inmueble podrá invocar esta exención sólo respecto de una vivienda en todo el territorio nacional (en caso de ser propietaria de 2 o más bienes raíces, el contribuyente deberá declarar cuál constituye vivienda principal). Para no afectar a las regiones, el Estado compensará estos ingresos mediante aportes adicionales al Fondo Común Municipal.

Rebaja de impuestos

Sin duda, el eje más polémico de este proyecto es la reforma tributaria que busca una modernización del sistema impositivo. El cambio más significativo es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% al 23% y la reintegración del sistema.

Contrario a lo que se podría pensar, según el Gobierno, la rebaja de impuestos no es para los dueños de las empresas, sino un incentivo para la reinversión.

Al reducir el impuesto corporativo pero manteniendo los impuestos finales a las personas (hasta un 40%), se vuelve más atractivo mantener el dinero dentro de la empresa para comprar maquinaria o contratar más personal que retirarlo como ganancia personal.

Además, se recuperará la integración total del sistema para 2031, permitiendo que los emprendedores descuenten el 100% de lo pagado por su empresa de sus impuestos personales, terminando con la discriminación actual hacia quienes generan rentas del capital frente a las del trabajo.

En el caso de las Pymes se mantendrá el régimen de reducción transitoria establecida en la Ley 21.755 (12,5% entre años comerciales 2026 y 2027 y 15% en 2028).

Reconstrucción de viviendas

Además, para financiar los $400 mil millones adicionales destinados a la reconstrucción de Ñuble y Biobío, el proyecto no recurre a deuda desmedida, sino a mecanismos de recaudación eficientes y transitorios: