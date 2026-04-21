Ministra de la Mujer, Judith Marín: "Nuestro sello es de realismo y no un sesgo ideológico"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, se distanció del concepto de feminismo y calificó el enfoque de su gestión como “realista”, en un contexto marcado por críticas a la situación de Prodemu y a los reajustes en el Sernameg.

En una entrevista con T13 Radio, la secretaria de Estado explicó que su administración no busca etiquetas ideológicas. “Cada gobierno puede trazar y quizás adoptar la consigna que busque; el gobierno anterior se consignó feminista y en todo su derecho está bien que cada uno tome la urgencia o la prioridad que guste. Este ministerio va a tener un sello de realismo y no un sesgo ideológico”, afirmó.

Cuando le preguntaron por la omisión del término feminismo en su discurso, Marín respondió de manera directa: “Cada gobierno puede adoptar la consigna que quiera. Nosotros no buscamos chapas”. Según detalló, su gestión se organiza en torno a tres líneas principales: fortalecer el empleo femenino, prevenir la violencia contra las mujeres y mejorar el acceso a la salud mediante coordinación interministerial.

La ministra agregó que estas prioridades surgen de necesidades recogidas en terreno y no de definiciones doctrinarias. “Que una mujer pueda insertarse en el mundo laboral es algo necesario y urgente”, sostuvo.

Durante la entrevista, Marín también se refirió a la delicada situación financiera de Prodemu, revelando que la fundación arrastra un déficit estructural cercano a los $1.500 millones desde 2023. La autoridad descartó que se esté evaluando su cierre, pero reconoció problemas administrativos. “Estamos heredando una situación compleja, con gastos que no se pueden acreditar con fondos públicos”, indicó.