MusicaPopular.cl cumple 20 años reconstruyendo la historia de la música y se enfrenta a un futuro incierto

Desde su partida en línea, en 2006, MusicaPopular.cl ha sido un sitio de información siempre pensado para la consulta sin ningún tipo de cobro a sus usuario/as. El sitio ha ido creciendo en contenidos y servicios gracias al trabajo persistente. Sin embargo, hoy se enfrenta a un panorama complejo para financiar su operación básica y por ello durante este mes recurre a una campaña de financiamiento colectivo de donaciones únicas para asegurar su permanencia durante un año más para costear el servidor que aloja su enorme base de datos.

MusicaPopular.cl es la única web para la consulta de fichas biográficas y discográficas de diferentes épocas, géneros, estilos y enlaces entre músicos. Ha ofrecido información elaborada especialmente por un equipo de cuatro periodistas de música (Rodrigo Alarcón, Iñigo Díaz, Marisol García y Jorge Leiva) que garantizan un trabajo profesionalmente elaborado.

Allí se reúnen biografías de solistas, compositores y conjuntos que han trabajado en nuestro país desde los inicios de la industria discográfica. Cuenta también con un catastro audiovisual y bibliográfico (la Biblioteca de MusicaPopular.cl), único en el país.

MusicaPopular.cl funciona como un sitio periodístico creado cien por ciento con “inteligencia natural”, que por dos décadas ha estado al servicio de los usuarios, con citas frecuentes en medios de comunicación e investigaciones académicas, sin publicidad ni elementos que se interpongan en la lectura del usuario. Según sus autores, “Musicapopular.cl está —y estará— siempre abierto a consultas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MusicaPopular.cl (@musicapopular.cl)

Presenta más de 3 mil biografías, más de 11 mil discos, 40 géneros musicales y la citada biblioteca, con unos 600 libros de música chilena. Además ha producido unos 50 podcast y 200 obras audiovisuales. Contabiliza más de 50 mil visitantes únicos al mes.

“Podemos trabajar sin pago, pero no podemos pagar para trabajar“, señalan los periodistas que llevan adelante el proyecto, y por esta razón inician una segunda campaña de donaciones únicas, después de la primera, ocurrida en 2019.

El servidor que mantiene los contenidos de MusicaPopular.cl cuesta actualmente 700 dólares al año, además de costos técnicos y administrativos. Hasta ahora, esa tarifa se ha cancelado por la única vía de los fondos concursables dispuestos por el Ministerio de las Culturas y otros organismos del Estado. “Desde 2003 hemos ganado catorce de esos fondos. Pero en nuestra más reciente postulación (2025) no lo conseguimos“, dicen.

“Si conoces y valoras el trabajo que en estos veinte años ha sostenido MusicaPopular.cl, ayúdanos a financiarlo. Si has hecho uso de los contenidos del sitio, considera que sus futuras actualizaciones seguirán a tu disposición sin costo. Si crees que la enciclopedia de la música chilena debe seguir disponible online, colabora con su mantención, con un único aporte”, cierran.

Así, la campaña cuenta con los portales Reveniu y Paypal para realizar las donaciones, mientras que la transparencia y el detalle de los fondos concursables obtenidos a la fecha está disponible para cualquier consulta.