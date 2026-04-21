Presidente Kast tras exposición de Bachelet: "La ONU requiere una manera distinta de abordar los problemas"

Luego de que la expresidenta Michelle Bachelet entregara su mensaje ante Naciones Unidas como candidata a secretaria general del organismo internacional, el Presidente José Antonio Kast reiteró la postura de Chile frente a la postulación y aseguró que no contará con el patrocinio de nuestro país. El Mandatario aseguró que no alcanzó a ver la presentación, pero expuso que tuvo dos conversaciones con Bachelet y que ambas fueron “largas y buenas”.

“Le dije también que no íbamos a apoyar otra candidatura. Ella está desplegada con el apoyo de dos naciones. La mirada que al menos le planteé de parte de nuestro Gobierno es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países. Hice mención a la situación, por ejemplo, de Haití, que lleva años sin solucionarse y que requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema”, aseguró Kast.

En línea con lo anterior, el Presidente dijo reconocer que “las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas, tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo”.

En su presentación ante los 193 Estados miembros de la asamblea, la expresidenta Bachelet agradeció el apoyo de México y Brasil en un mensaje centrado en la “esperanza” y el “diálogo”.

“Nuestro mundo y el orden que se basa en el derecho internacional que lo apuntala, se ve bajo una presión nunca antes vista. Mi relato es uno como los tantos millones que ven lo que ocurre cuando falla ese orden”, declaró.

En línea con lo anterior, Bachelet aseguró que es necesario avanzar hacia una Organización de las Naciones Unidas más moderna, centrada en “resultados reales, sostenibles y verificables, como por ejemplo, eficacia en la gestión, coherencia y un liderazgo de confianza”.