Cancillería confirma investigación a diplomáticos por supuesta gestiones en favor de candidatura de Bachelet a la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó este miércoles el inicio de una investigación sumaria ante posibles gestiones de diplomáticos para impulsar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La decisión se produce después de que el Ejecutivo decidiera retirar su respaldo a la exmandataria.

“Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí. Hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación”, sostuvo el secretario de Estado.

El canciller añadió que el objetivo de la indagatoria es verificar si lo denunciado es cierto, para luego establecer quiénes podrían estar implicados. “No tengo información concreta porque, como dije, estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto”, reiteró.

En otro punto, al ser consultado por las declaraciones de la expresidenta, quien aseguró que razones políticas motivaron la decisión del Gobierno de restarle apoyo a su postulación, Pérez Mackenna respondió que “eso ya lo hemos tratado muchas veces”. Justificó el cambio de postura por dos motivos: “La fragmentación de candidatos en la región” y “la percepción, a través de información que pudimos recibir, de que actores clave en este proceso no iban a apoyar su candidatura”.

El trasfondo de esta investigación tiene su origen en una publicación del medio Ex-Ante. Según dicho medio, funcionarios vinculados a la gestión de la exembajadora ante la ONU, Paula Narváez (PS), habrían desplegado diversas acciones para favorecer a Bachelet.

Fuentes diplomáticas citadas por el mismo medio señalaron a Claudio Garrido, ratificado por la administración de Gabriel Boric como representante permanente alterno en Nueva York. El círculo de mayor confianza de Garrido en la misión chilena habría enviado correos electrónicos relacionados con una reunión entre Bachelet y el presidente de la Asamblea General. Todo esto ocurrió pese a que, desde el 24 de marzo, cuando el Gobierno retiró el respaldo, se instruyó a embajadas y misiones abstenerse de cualquier gestión vinculada a esa candidatura.