Comisión del Senado rechazó proyecto que crea delito de ingreso ilegal al país

La Comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto que crea el delito de ingreso clandestino, iniciativa originada en la Cámara de Diputados que modifica la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

El texto —moción de diputados oficialistas— llegará con informe negativo al Senado este miércoles, tras el rechazo con los votos en contra de la senadora Danisa Astudillo (PS) y los senadores Esteban Velásquez (FREVS) y Juan Luis Castro (PS). A favor votaron Renzo Trizotti (Republicano) y Arturo Longton (RN).

Con todo, existió consenso en la necesidad de ordenar el sistema migratorio en Chile, aunque la penalización del ingreso irregular fue ampliamente cuestionada por los expositores, incluyendo a la Policía de Investigaciones (PDI), que advirtió que la medida solo sería efectiva con recursos adecuados y correcta implementación.

Asimismo, se expusieron dificultades en la expulsión de migrantes venezolanos, señalando que cerca de 6 mil ciudadanos no han podido ser reconducidos debido a la falta de relaciones consulares con Venezuela.

Por su parte, la defensora nacional, Verónica Encina, sostuvo que el endurecimiento de sanciones penales no sería un mecanismo disuasivo efectivo para frenar el ingreso irregular.

Fundamentaciones del rechazo

Al explicar su voto en contra, la presidenta de la comisión, Danisa Astudillo, señaló que “no es un buen proyecto”, enfatizando que penalizar el ingreso irregular no es disuasivo, según lo recogido en las audiencias.

Además, advirtió la falta de análisis sobre los costos del proyecto, especialmente en relación con la sobrecarga del sistema judicial y el impacto en tribunales.

En contraste, el senador Renzo Trizotti reconoció que existen dudas, pero valoró la disposición del Ejecutivo para introducir mejoras, anunciando su respaldo.

El proyecto será discutido como primer punto de la tabla del Senado este miércoles 22 de abril, en una sesión clave para el futuro de la legislación migratoria en Chile.