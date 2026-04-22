De "histórico" a "moralmente inaceptable": las reacciones cruzadas tras el ingreso del proyecto de reconstrucción

El proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, firmado la mañana de este miércoles en el Palacio de La Moneda e ingresado con “suma urgencia” a la Cámara de Diputadas y Diputados, recoge y amplía los lineamientos presentados en cadena nacional el pasado 15 de abril. Según el Gobierno, se trata de un plan integral que busca responder al estancamiento económico de la última década, marcado por bajo crecimiento, caída del empleo y aumento de la deuda pública.

La iniciativa se estructura en cinco ejes centrales. El primero apunta a mejorar la competitividad tributaria, con medidas como la reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% actual hasta el 23% en 2029, además de la reintegración del sistema tributario para evitar la doble tributación, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

El segundo eje busca fortalecer el empleo formal, incorporando incentivos a la contratación, principalmente enfocados en trabajadores de menores ingresos y pymes.

En tercer lugar, el plan contempla una facilitación regulatoria para destrabar proyectos de inversión. Entre las medidas se incluye la agilización de permisos ambientales, reducción de plazos administrativos y eventuales compensaciones del Estado en caso de revocación de autorizaciones ya otorgadas.

Un cuarto punto es la certeza jurídica, que propone, entre otras medidas, un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, junto con un mecanismo de repatriación de capitales con tasas preferenciales.

Finalmente, el quinto eje se enfoca en la contención del gasto público, con medidas destinadas a ordenar las finanzas del Estado, combatir abusos en licencias médicas y aumentar las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos.

Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, defendió la iniciativa y la calificó como un punto de inflexión. “Este es un día histórico para Chile, porque ha ingresado un proyecto de ley que busca hacer profundas transformaciones en nuestro país”, afirmó. En esa línea, sostuvo que la rebaja de impuestos es clave para dinamizar la economía: “Disminuir los impuestos que afectan la inversión también impacta el crecimiento y la creación de empleos”.

Asimismo, advirtió sobre el estado de las finanzas públicas. “Llevamos 16 años con presupuestos deficitarios. La deuda pública ya llega a 155 mil millones de dólares y pagamos cerca de 4 mil millones de dólares solo en intereses. Chile no puede seguir por este camino”, enfatizó.

En el Congreso, el jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, destacó el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. “Hoy es un día importante para la clase media. Hemos llegado a un acuerdo llamado Plan Alivio Clase Media”, indicó y detalló medidas como la devolución del IVA en medicamentos y pañales, además del apoyo a pymes. “Votaremos a favor la idea de legislar”, confirmó.

Desde la UDI, la diputada Marlene Pérez también llamó a respaldar la iniciativa y enfatizó en la necesidad de reactivar el país económicamente. “Hoy día debemos llegar a un acuerdo para sacar adelante un proyecto de reconstrucción tremendamente necesario, porque sin inversión no hay desarrollo, sin desarrollo no hay empleo”, afirmó. Además, apeló al “sentido común” frente a la situación de regiones afectadas, especialmente en el Biobío.

Las críticas al proyecto

Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas transversales. El diputado independiente-PPD, Jaime Araya, cuestionó duramente la rebaja tributaria y apuntó al contraste con la situación económica de las familias.

“Contra lo que piensa el 63% de los chilenos, este proyecto busca bajar de 27 a 23% el impuesto a las grandes empresas”, afirmó, agregando que la medida resulta “grave” en un contexto de alza del costo de la vida.

En esa línea, sostuvo que se trata de “un regalo de casi 4 mil millones de dólares a quienes más tienen” y aseguró que su bancada buscará “demostrar con números sobre la mesa que lo que está haciendo el Gobierno es contra las familias de Chile”.

En la misma línea, el diputado socialista José Antonio Rivas acusó que el Ejecutivo está utilizando la reconstrucción como argumento para impulsar cambios tributarios. “Chile tiene un fondo de estabilización que permitiría financiar la reconstrucción. No se requiere este proyecto”, sostuvo y agregó que existe una “presión al Parlamento” para aprobar la iniciativa.

Desde el Frente Amplio, las críticas también fueron duras. Su presidenta, Constanza Martínez, afirmó que “aunque el proyecto se vista de reconstrucción, lo que queda es una reforma tributaria a medida de los más ricos”.

El diputado frenteamplista, Jorge Brito, en tanto, advirtió que se está “mezclando el dolor de las familias damnificadas con una reforma tributaria”, lo que calificó como “moralmente inaceptable”.

A su vez, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, aseguró que el contenido del proyecto no responde a la emergencia y citó informes técnicos del propio Congreso.

“Este no es un proyecto de reconstrucción nacional, sino una reforma tributaria”, afirmó y añadió que lo que realmente contiene son “medidas para fortalecer a los más ricos de este país”.

Asimismo, recalcó que la discusión debe darse en profundidad durante la tramitación. “Vamos a procurar que se dé un debate como corresponde en las comisiones, pero seguimos insistiendo: este no es el proyecto que prometió el Presidente”, concluyó.

Con el respaldo ya comprometido de sectores oficialistas y del Partido de la Gente para aprobar la idea de legislar, el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional inicia ahora su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados con un escenario favorable para avanzar en su tramitación legislativa.