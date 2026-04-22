Diputada Weisse (UDI) presiona por proyecto de reconstrucción: “Lo fundamental es empezar a legislar”

El Gobierno ingresó finalmente este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional. La iniciativa, altamente cuestionada por la oposición en las últimas semanas, busca dinamizar el crecimiento y ya comenzó a ser discutida entre las bancadas, con el oficialismo desplegando gestiones para asegurar su viabilidad legislativa.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, valoró el proceso previo al ingreso del proyecto, destacando que el Ejecutivo abrió un espacio de diálogo con distintos sectores políticos.

“Hubo un plazo de un par de semanas en donde el Ejecutivo se dio el tiempo en escuchar a las diferentes bancadas, sean oficialistas como oposición, para lograr un mayor acuerdo, no un consenso, pero a lo menos puntos en común en lograr una aprobación de este proyecto”, afirmó, y subrayó que el objetivo inmediato es iniciar la tramitación legislativa.

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En relación con el rechazo anticipado desde sectores de izquierda, particularmente del Partido Comunista y el Frente Amplio, Weisse sostuvo que se trata de una postura previsible. “Han instalado un discurso que es precisamente esta lucha de clases, de los ricos contra los pobres, darle a los grandes capitales, beneficiarlos pero nosotros estamos convencidos de que esto es una forma de generar el desarrollo, de promover la reactivación, generar los empleos”, señaló.

La parlamentaria defendió que el núcleo del proyecto radica en generar condiciones favorables para la inversión, apuntando a la necesidad de otorgar certidumbre para atraer capitales y fomentar la creación de empleo. “Estamos convencidos que ese es uno de los elementos troncales, incluso el corazón del proyecto y no es novedad para nosotros porque esto ha sido siempre una postura de la izquierda, estando en gobierno o en oposición, pero lo que importa es tener la mayoría de los votos y en eso se ha estado trabajando”, agregó.

Uno de los focos clave en la discusión legislativa será el rol del Partido de la Gente, cuyos votos podrían resultar decisivos en la Cámara de Diputados. Según Weisse, el oficialismo cuenta con una base cercana a los 76 votos, pero requiere al menos 78 para avanzar.

En ese contexto, enfatizó la importancia de alcanzar acuerdos: “El PDG ha tenido un discurso en relación a la clase media, a proteger a las pymes, que nosotros como sector y como UDI también lo hemos planteado. Por eso hay que analizar el proyecto (…) y llegar a acuerdo”.

“Cuando se llega a acuerdo no es una sola postura la que logra imponerse (…) tiene que haber concesión tanto del Ejecutivo como también del PDG”, complementó Weisse, recalcando que “lo fundamental es empezar a legislar este proyecto”.

En cuanto a la percepción ciudadana, la diputada reconoció que existen dudas sobre el impacto concreto del proyecto, especialmente en los plazos en que se traduciría en mejoras económicas. En esa línea, hizo hincapié en la necesidad de una estrategia comunicacional clara: “Hay un punto en cómo esto se comunica, en cómo se va a ir avanzando en la comunicación respecto a cuáles van a ser los efectos y en el momento en que se van a ver los efectos para generar efectivamente el desarrollo y el empleo”.

En tanto, indicó que los efectos del plan deberían comenzar a percibirse en el corto a mediano plazo: “En 12 meses deberíamos empezar a notar algunos efectos positivos”.