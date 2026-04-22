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“Es una celebración más que una despedida”: Mathieu Guilhaumon cierra ciclo en el BANCH

En el marco de la presentación de su última obra al mando del Ballet Nacional Chileno, el director artístico de la compañía realizó un balance de su gestión destacando el trabajo colaborativo y los desafíos que enfrenta hoy el sector cultural.

En el marco de la presentación de su última obra al mando del Ballet Nacional Chileno, el director artístico de la compañía realizó un balance de su gestión destacando el trabajo colaborativo y los desafíos que enfrenta hoy el sector cultural.

Cultura

El Ballet Nacional Chileno (BANCH) presenta por estos días “De una luz a otra”, la última creación de su director artístico, Mathieu Guilhaumon, en el Teatro Universidad de Chile.

La obra, estrenada el pasado viernes, marca el cierre de un ciclo para el coreógrafo francés tras 13 años liderando la compañía, con un montaje que aborda la transformación personal y artística a partir de un lenguaje corporal que cruza distintas disciplinas y colaboraciones.

En conversación con Semáforo, el director artístico explicó que la pieza surge desde un momento personal de balance y despedida, lo que otorgó a la obra una carga emocional particular. “No solamente es un nuevo trabajo (…) sino que marca a nivel simbólico un cierre de un ciclo bien importante para mí, y un paso a otra etapa”, señaló.

 

En ese contexto, Guilhaumon relató que la obra nace como una reflexión sobre su experiencia en Chile y el proceso de transformación vivido durante más de una década.

El montaje reúne a colaboradores que fueron parte de su trayectoria en el BANCH, entre ellos, la actriz Millaray Lobos en la dramaturgia, Andrés Poirot en iluminación, el Estudio Sago en vestuario y Vicente Larroulet en la música.

Es una celebración más que una despedida para mí (…) y a nivel metafórico poner en escena todas esas emociones, que son muchas capas en esta obra”, sostuvo el director. Según sus palabras, la obra recoge paisajes e influencias de Chile y de su origen europeo, lo que refuerza el carácter poético del montaje.

Respecto a su paso por la compañía, Guilhaumon subrayó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, como una forma de enfrentar el complejo escenario que atraviesa el sector cultural.

dos bailarinas del Ballet Nacional Chileno, posan durante la presentación de la obra "De una luz a otra".

Bailarinas del Ballet Nacional Chileno (Banch), en la presentación de la obra “De una luz a otra”. Foto: Ballet Nacional Chileno.

“No podemos quedarnos solamente en nuestro lugar y pensar que estamos defendiendo solamente lo que hacemos, sino que tenemos que trabajar en conjunto. Esa será la manera de poder seguir, especialmente en un contexto que, globalmente, no es tan fácil”, explicó.

El director valoró la apertura del Ballet Nacional Chileno hacia otras instituciones culturales y la internacionalización de la compañía, especialmente las presentaciones en Francia. “Para mí obviamente es un gran orgullo (…) ha permitido a la compañía darle una visibilidad internacional muy importante”, indicó.

Guilhaumon aseguró que, pese a que quedaron proyectos pendientes, se retira con satisfacción por el trabajo realizado. “Yo me quedo muy contento con todo lo que hemos vivido y construido en conjunto. Estoy muy agradecido de la casa que me ha acogido, que es la Universidad de Chile y también de Chile”, concluyó.

De una luz a otra” se presenta con funciones el viernes 24 y sábado 25 a las 20:00 horas, y el domingo 26 a las 18:30. Las entradas están disponibles en el sitio web de CEAC y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional, ubicada en Vicuña Mackenna 20, así como en el Teatro Universidad de Chile, en Providencia 43.

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